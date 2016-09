Você que Faz lança 40 camisetas e bodies customizáveis

Com estampas para todas as idades, camisetas são pintadas com canetas atóxicas que não saem na lavagem

A Você q Faz, marca de presentes customizáveis, acaba de lançar mais de 40 novas estampas de camisetas e bodies infantis que podem ser personalizados de acordo com o estilo de cada um. Para todas as idades, as novas camisetas e bodies possuem desenhos variados e podem ser pintados com canetas coloridas atóxicas que não saem após a lavagem.

Com o conceito “faça você mesmo”, a marca lança novas estampas para completar seu portfólio de desenhos que inclui imagens com menção aos fãs de rock, carros e bichos de estimação, além de estampas que podem ser combinadas entre pais e filhos. “Não é preciso ser um artista para poder personalizar nossos produtos. As camisetas foram pensadas para serem personalizadas por pessoas de todas as idades e gostos”, conta o diretor executivo da marca, Rafael Boni. “Por ser um produto que estimula a criatividade, é fácil de criar, colorir, fazer mesclagem, criando efeitos e texturas únicas, como degradee e sombreado, por exemplo”, completa.

As camisetas vêm com um kit composto por quatro canetinhas, mas outros acessórios para customização podem ser adquiridos separadamente. Além de estampas prontas, a marca também produz estampas exclusivas sob encomenda, que são uma ótima opção para eventos corporativos, lembrancinhas de aniversário ou um presente criativo para uma ocasião especial.

As camisetas Você q Faz estão disponíveis desde o tamanho 2 (infantil) até o GG (adulto) pelo valor de R$45,00 a infantil e R$50,00 a de adulto, incluindo a opção babylook. Os bodies para bebês podem ser encontrados a partir de R$ 40,00. Os produtos podem ser comprados pelo site www.voceqfaz.com.br ou pelos pontos de vendas da marca. Em outubro, a marca irá inaugurar sua primeira loja física em São Paulo, no Shopping Eldorado, que contará com todos os produtos da linha Você q Faz.

Sobre Você q Faz:

A Você q Faz é uma marca com o conceito “faça você mesmo” em que o usuário pode escolher entre os mais de 40 produtos do portfólio para colorir, customizar e deixá-lo com seu toque pessoal. Com opções de bodies de bebês, camisetas infantis e adultos, ecobags, mochilas e quadros, a Você q Faz oferece produtos completos e proporciona uma experiência rica para toda a família. Todos os produtos da marca podem ser coloridos com canetinhas atóxicas que não saem na lavagem e facilmente adquiridos pela loja virtual www.voceqfaz.com.br, além dos pontos de vendas disponíveis no site.

