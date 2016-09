Mindlin Loeb + Dotto assina projeto de Parque de Inovação e Sustentabilidade

São Paulo, Setembro de 2016 – O escritório paulistano Mindlin Loeb + Dotto apresentou o projeto do que será o Parque de Inovação e Sustentabilidade do Ambiente Construído (PISAC), que ficará no campus da Universidade de Brasília (UnB) no Gama, no Distrito Federal. O PISAC é um projeto financiado pela FINEP e resultado de uma parceria entre a UnB, a Building Research Establishment (BRE) e a Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC). Pautado em conceitos como sustentabilidade, construção industrializada e resiliência, o projeto arquitetônico tem como proposta dispor a sede do PISAC em quatro edifícios de funções distintas interligados por passarelas e edificados com a utilização de sistemas construtivos industrializados. Atendendo a certificação BREEAM, visando o nível Excelente, o conceito do projeto está relacionado à integração ao meio-ambiente com diretrizes de mínima interferência no solo bem como a mínima supressão de elementos arbóreos. Tais diretrizes determinaram a locação dos edifícios de forma distribuída e interligada por passarelas e a suspensão das edificações em relação ao solo. O PISAC terá a missão de fomentar inovações tecnológicas, de alto desempenho e sustentáveis, e por isso o projeto previu uma Praça de Protótipos estruturada para abrigar quinze unidades de demonstração de tecnologia com foco em habitações, edificações escolares, comerciais e de saúde, além de um Centro de Energias Renováveis, a serem construídos por meio de redes colaborativas.