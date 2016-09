Cers Corporativo oferece cursos de extensão para quem deseja se aperfeiçoar na área

A chegada do primeiro turno das eleições municipais de 2016 se aproxima. No dia 2 de outubro, milhões de brasileiros vão às urnas para eleger prefeitos e vereadores. E você, já pensou em trabalhar com Direito Eleitoral e entender como funciona o registro de candidatura, arrecadação e gastos em campanha eleitoral e as competências do TSE, TRE, zonas e sessões eleitorais? O Cers Corporativo, plataforma de cursos online criada em 2015, oferece duas opções para quem deseja aperfeiçoar os conhecimentos na área.

Veja a seguir as informações dos cursos:

Extensão em Direito Eleitoral

Valor: R$ 480,00

Professores: Guilherme Peña e Fábio Roque

Descrição: O objetivo é preparar o aluno para lidar com o processo eleitoral, possuindo conhecimento técnico sobre sua organização e funcionamento, bem como das ações e recursos cabíveis.

Modalidade: Online (32 horas)

Data: Disponível por tempo indeterminado

Inscrição: https://www.cerscorporativo.com.br/curso/extensao-em-direito-eleitoral

Prática Forense Em Direito Eleitoral

Valor: R$ 253,00

Professores: Rogério Sanches e João Paulo Oliveira

Descrição: Ao final do curso, espera-se que o aluno obtenha evolução na atuação prática da área escolhida, contribuindo para melhores resultados em sua vida profissional jurídica.

Modalidade: Online (20 horas)

Data: Disponível por tempo indeterminado

Inscrição: https://www.cerscorporativo.com.br/curso/pratica-forense-em-direito-eleitoral

Sobre o CERS Corporativo

Divisão do CERS Cursos Online, o CERS Corporativo foi criado em abril de 2015 e oferece cursos de extensão, atualização e aperfeiçoamento profissional. Em pouco mais de um ano, a divisão já ministrou capacitação para aproximadamente 12 mil colaboradores de cerca de 50 empresas públicas. Com o sucesso do projeto, a marca lançou em junho de 2016 uma nova plataforma voltada ao consumidor final, formada por cerca de 50 cursos acessíveis com temáticas como gestão, liderança, finanças, vendas e negociação. Nomes de peso, como Gustavo Cerbasi e Christian Barbosa, integram o time de professores.

Site: http://cerscorporativo.com.br/

