Sperandio do Brasil lança linha de acessórios, fragrâncias e dispensers na edição 2016 da Equipotel

Empresa apresenta uma solução completa em dispensers e refis, sempre focando na economia com design e sustentabilidade

Além de novas fragrâncias e uma linha exclusiva de dispensers, a empresa catarinense Sperandio do Brasil vai lançar duas linhas de acessórios na edição 2016 da maior feira da América Latina para o setor de hospitalidade, a Equipotel, que segue até esta quinta-feira, 22, em São Paulo.

Seguindo a trajetória de inovar com produtos que agreguem economia com design e sustentabilidade, a marca lança mais duas novas fragrâncias de cosméticos para a hotelaria upscale, são elas: a Tranquillity, de mel & oliva, e a Isaac Mizrahi, de capim-limão & hortelã. A linha de dispenser “Cores do Brasil”, outra novidade deste ano da marca, traz paisagens com as mais diversas belezas do país.

Mas o grande destaque deste ano fica por conta de um novo nicho no segmento hoteleiro: acessórios em couro customizados, com lixeiras, bandejas para mesa, revisteiros, porta controle remoto e muito mais. Outra novidade são os acessórios para cuidados pessoais, que contam com kits de costura e beleza, além de touca de banho, escova dental, esponja, entre outros.

Pioneira e líder em trazer para o país uma tecnologia exclusiva, os produtos da Sperandio do Brasil estão voltados especialmente para atender o setor hoteleiro, motéis, hospitais, clínicas, spas, academias, restaurantes e bares. A linha de cosméticos contempla shampoo, condicionador, shampoo & condicionador, shampoo & sabonete corporal, sabonete corporal, loção hidratante e sabonete líquido, nos tamanhos 290ml, 320ml e 440ml.

Atuando em todas as regiões do país com mais de três anos de mercado, a Sperandio do Brasil já está presente em grandes redes hoteleiras, como a Atlantica Hotels, Accor e Slaviero. Já são aproximadamente 20 mil dispensers instalados no país, com a meta de consolidar ainda mais o atendimento, especialmente na região norte.

A empresa é fruto da iniciativa de três sócios, que foram buscar no exterior um produto inovador que agregasse um novo conceito, qualidade e cuidado com os recursos naturais. Os profissionais que comandam a empresa possuem largo envolvimento com o setor hoteleiro.

Para conhecer mais sobre a empresa, acesse: www.sperandiodobrasil.com.br

SERVIÇO:

EQUIPOTEL SÃO PAULO 2016

Sperandio do Brasil – estande D-38

Local: – São Paulo Expo – Rod. dos Imigrantes – Vila Água Funda – São Paulo

Data: 19 a 22 de setembro

Horário: das 13h às 21h

Fonte: Na Midia