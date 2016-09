Leilão da Embrapa Cerrados vende animais PO e comerciais

O leilão de bovinos da Embrapa Cerrados, realizado em 17 de setembro, em Planaltina (DF), comercializou 16 touros Nelore puros de origem (PO) e 67 animais comerciais (51 machos e 16 fêmeas). Os touros Nelore PO arrematados são da marca Brasil Genética Nelore (BRGN), da Embrapa, indicados para vacadas comerciais, ou seja, para produção de bezerros geneticamente melhorados. Os bovinos comerciais são resíduos da pesquisa, sendo destinados à engorda e abate.

O touro Nelore PO de maior preço, o “Outro da Cerrados” foi o que recebeu a maior avaliação do Programa Genética Nelore Brasil. Os lotes de animais comerciais eram formados por machos das raças Nelore Padrão e Mestiço, e de fêmeas mestiças.

Os animais arrematados no leilão irão para fazendas no Distrito Federal (Planaltina, Sobradinho e Brazlândia), em Goiás (Padre Bernardo, Formosa, São José da Aliança, Planaltina de Goiás e Corumbá) e em Minas Gerais (Unaí e Guarda-Mor).

Rebanho com genética – Durante o leilão, o maior comprador foi o pecuarista José Eustáquio Paixão, que possui propriedade em Padre Bernardo (GO). Ele arrematou sete touros Nelore PO e três lotes comerciais, com seis bovinos mestiços em cada lote. “Essa é a terceira vez que venho em leilões da Embrapa para comprar os animais, que são de qualidade e irão melhorar a genética do meu rebanho”, afirmou o pecuarista que trabalha com gado para cria e recria.

Para o pecuarista Pedro Ferreira Júnior, a compra dos animais em leilões da Embrapa é “a garantia de estar levando o melhor da pecuária”. O rebanho de sua fazenda em Unaí (MG) é formado por gado de leite e de corte. “A maior parte é gado de leite, estou comprando os touros para fazer meio campo comercial para corte”, explicou.

As 2.500 cabeças que Antônio da Silva Carneiro tem nas fazendas em Planaltina de Goiás e Padre Bernardo, ambas em Goiás, são gado de corte. Participando pela primeira vez do leilão, Carneiro considerou os preços bons e observou, principalmente, a qualidade dos animais.

Fonte: Embrapa