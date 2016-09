Coronel David vai criar novo polo cultural e cumprir a lei do 1%

O candidato a prefeito Coronel David (PSC), da chapa “Por Uma Campo Grande Melhor”, vai criar novo polo cultural e gastronômico com a conclusão do Centro de Belas Artes e a revitalização do entorno da antiga estação rodoviária. Ele também vai garantir o investimento de 1% da receita em cultura, como está previsto em lei municipal já aprovada.

O principal compromisso será a conclusão do Centro de Belas Artes, que não foi concluído apesar de contar com recursos do Ministério do Turismo. A obra está parada desde 1994, quando chegou a ser concluída pelo Governo do Estado para ser o novo terminal rodoviário de Campo Grande.

Atualmente, o prédio se transformou em problema de saúde pública e de segurança para os moradores do Jardim Cabreúva. Coronel David vai concluir a obra como Centro de Belas Artes e integrá-la à Feira Central, a Orla Ferroviária, que está abandonada desde a conclusão em 2012, à esplanada e a rotunda ferroviária, que será transformada em novo espaço para apresentações culturais.

A proposta é criar novo espaço cultural e gastronômico com a revitalização do prédio da antiga estação rodoviária. O objetivo é revitalizar toda a região, integrando os espaços com a Orla Morena, na Vila Planalto, e a Orla Ferroviária. O campo-grandense passará a contar com nova opção de lazer e para apresentações culturais.

Coronel David vai cumprir a lei municipal, que prevê investimento de 1% da receita em cultura. O Plano de Governo prevê dar transparência e democratizar os processos decisórios, assegurando participação social nas instâncias deliberativas da política cultural. Neste ano, o Fundo Municipal de Investimentos Culturais prevê investimento de R$ 9,2 milhões.

“É preciso que se compreenda a pluralidade de interesses nas atividades culturais e a árdua luta de vinculação de receita para a atividade”, afirma o candidato. A Cultura tem R$ 28,9 milhões para investimentos em 2016, mas o setor sofre com a suspensão de programas e falta de transparência na aplicação de recursos.

Fonte: Assessoria de Gabinete do Deputado Estadual Coronel David