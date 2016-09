Preparação para Flica inclui qualificação dos serviços turísticos em Cachoeira

Elevar a qualidade dos serviços prestados aos turistas durante a sexta edição da Festa Literária Internacional de Cachoeira (Flica) é o objetivo das ações desenvolvidas pela Secretaria de Turismo do Estado (Setur), em parceria com a Prefeitura do município.

Até sexta-feira, serão oferecidos cursos para qualificação da mão de obra local e vistorias em hotéis, pousadas, agências e outras empresas do setor turístico. O evento literário será realizado, de 13 a 16 de outubro, na cidade localizada a cerca de 110 quilômetros de Salvador.

Cursos gratuitos – Nesta segunda-feira (19), trabalhadores e empreendedores participam, no Cine Theatro Cachoeirano, de oficinas sobre qualidade no atendimento – com exemplos práticos de recepção a turistas – e produção associada ao turismo, como forma de estimular a geração de renda para produtores e artesãos da região.

No decorrer da semana, serão abordados temas como higiene e manipulação de alimentos, além da preparação de caldos, produção de tapioca, comidas típicas da região, molhos e petiscos. Drinques e coquetéis também são temas das oficinas, com destaque para uma aula específica sobre bebidas à base de cachaça.

Realizadas também nas pousadas Convento do Carmo e Pai Tomaz, as aulas serão ministradas em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), e direcionadas a trabalhadores de meios de hospedagem, bares e restaurantes, além de artesãos, integrantes de grupos culturais, entidades religiosas, e outros.

Qualidade dos serviços turísticos – A fim de garantir a melhoria contínua da qualidade dos serviços turísticos da região, técnicos da Setur também visitam pousadas e hotéis de São Félix, Cruz das Almas, Muritiba, Santo Amaro e São Gonçalo dos Campos.

As vistorias funcionam como consultoria personalizada para cada empreendimento, com a identificação dos pontos fortes e fracos, a fim de auxiliar na qualificação dos serviços. Agências, transportadoras e guias de turismo também estão sendo visitados.

