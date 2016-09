Instituto CCR e CCR MSVia oferecem exames clínicos gratuitos a caminhoneiros

Caminhoneiros que trafegarem pela BR-163/MS na altura de Campo Grande, nesta terça-feira (20/09), poderão realizar check up para saber como anda a sua saúde, gratuitamente. É mais uma edição do Programa Estrada para a Saúde, realizado pelo Instituto CCR e pela CCR MSVia.

O evento acontece das 15h às 21h no pátio de estacionamento do Posto Kátia Locatelli, localizado no km 462 da rodovia. Os participantes poderão realizar testes de colesterol, triglicérides, glicemia, acuidade visual e auditiva, além de aferição de pressão arterial e medição de Índice de Massa Corpórea (IMC), além de corte de barba e cabelo.

Durante a ação também serão distribuídos folhetos da campanha “Siga Essa Voz”, criada pela CCR MSVia para a Semana Nacional de Trânsito com o objetivo de promover a conscientização ao volante. A campanha tem como embaixadores o cantor Daniel, o atleta paralímpico Fernando Fernandes e a modelo Paola Antonini.

A edição de setembro do Estrada para a Saúde do Instituto CCR da CCR MSVia tem como parceiros a Mercedes Benz, o Posto Kátia Locatelli, o Centro de Beleza Luniiv (corte de cabelos) e da Escola Padrão (serviços de enfermagem).

Programa Estrada para a Saúde da CCR MSVia

Terça-feira – Dia 20/09/16, das 15h às 21h

Local: Posto Kátia Locatelli, localizado no km 462, sentido Norte da BR-163/MS

Fonte: Grupo Sato