Valor Bruto da Produção de café atingirá R$ 23 bilhões na safra de 49,7 milhões de sacas de 2016

17% dos Cafés do Brasil exportados – 3,585 milhões de sacas – tiveram como destino o continente asiático no período de janeiro a agosto deste ano

O Valor Bruto da Produção – VBP do mês de agosto de 2016 estima que o faturamento bruto dos produtores de café será de R$ 22,791 bilhões neste ano. Desse total, o café arábica será de R$ 19,584 bilhões e o café conilon de R$ 3,207 bilhões. O café é o sétimo produto no ranking do VBP: soja, em primeiro, com R$ 118,696 bilhões, bovinos, na sequência decrescente com R$ 74,350 bilhões, frango – R$ 52,703 bilhões, cana-de-açúcar – R$ 52,690 bilhões, milho – R$ 41,792 bilhões e leite – 26,346 bilhões. Com relação às exportações, 17% dos Cafés do Brasil embarcados tiveram como destino o continente asiático no período de janeiro a agosto deste ano.

Em relação especificamente à safra do café, divulgada no Informe Estatístico do Café, o total estimado para 2016 será de 49,669 milhões de sacas de 60 kg, sendo 40,269 de café arábica e de 9,4 milhões de sacas de café conilon. Se compararmos 2016 com a safra de 2015, tendo como base os dados do Segundo Levantamento da Safra de Café – 2016, que foi de 43,235 milhões de sacas, constataremos um acréscimo de 14,9%. O VBP e Informe Estatístico estão disponíveis na íntegra no Observatório do Café (Safra, Estoques e Valor Bruto da Produção e Estatísticas, Exportações e Cotações).

FONTE Da Tecnologia Embrapa Café