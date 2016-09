Jovem é executado no saguão de aeroporto em Porto Alegre

Rapaz se despedia de familiares quando foi atingido por diversos disparos

Ananda Müller

Correspondente em Porto Alegre

19 set 2016

A segunda-feira contabilizou mais um capítulo na história de violência que vem sendo escrita no Rio Grande do Sul. Um jovem que completava 18 anos no dia de hoje foi executado com diversos disparos de arma de fogo dentro do terminal 2 do aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. Testemunhas disseram ter ouvido de dez a quinze tiros por volta das 11h15, dos quais pelo menos quatro atingiram a vítima, identificada como Marlon Roldão.

Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre

Foto: Jonathan Heckler/PMPA

Segundo relatos iniciais, o rapaz se despedia de familiares no portão de embarque quando o atirador surpreendeu os presentes. Para dar ares ainda mais impressionantes ao caso, a menos de 50 metros um grupo de aproximadamente cem torcedores gremistas aguardava a chegada do técnico Renato Portaluppi, que volta ao comando do Grêmio nesta semana. Os populares se assustaram com os tiros e houve corre-corre, mas ninguém mais foi atingido.

O atirador fugiu em um veículo Cobalt prata, mas ainda não foi identificado. Testemunhas afirmam que o crime teria sido passional, no entanto a polícia ainda vai investigar o caso. Marlon não tinha antecedentes criminais.

Onda de criminalidade preocupa

Mesmo com a chegada de soldados da Força Nacional a Porto Alegre e com a troca de comando na pasta estadual de Segurança Pública, os gaúchos seguem reféns da violência.

Após o assassinato da representante comercial Cristine Fagundes, 44, em frente à escola do filho em 25 de agosto causar comoção e resultar no pedido de demissão do então secretário Wantuir Jacini, crimes semelhantes já voltaram a acontecer.

No caso mais recente, registrado na madruga de sábado, a jovem Andressa Friedrich, 25, foi morta na frente do marido e da filha de um ano em Canoas, na região Metropolitana. Os bandidos fugiram com o carro da família e seguem foragidos.

