Isabela Capeto traz uma coleção exclusiva para a C&A inspirada na Disney

Nova coleção-cápsula remete aos personagens Mickey e Minnie

A liberdade e o espírito lúdico do universo infanto-juvenil uniram a C&A e Isabela Capeto e Disney em uma nova coleção-cápsula, que irá contagiar os pequenos e até mesmo as adolescentes. Mickey e Minnie, personagens icônicos da Disney, estampam looks redesenhados pela estilista para todos aproveitarem o máximo da temporada com conforto e irreverência.

Pegando carona nestes grandes ícones da Disney, a estilista carioca, Isabela Capeto, investe em toques românticos e peças nos mais diferentes tons de rosa, poás, cinzas, pretos e brancos em blusas, vestidinhos, leggings, bolsas, maiôs e jardineiras jeans com patches aplicados. Para eles as camisetas trazem estampas divertidas em tons vibrantes como vermelho, amarelo, azul, cinza e o preto e branco, além de bermudas para aproveitar ao máximo todas as brincadeiras.

Nos pés, liberdade e conforto em tons de rosa e dourado nas rasteirinhas, sapatilhas, sandálias e sneakers em preto para os boys.

As camisetas femininas são outro destaque desta coleção-cápsula, estampas da Minnie vão animar o dia com leveza e divertidas lembranças. As peças são 100% algodão e os preços vão de R$ 19,99 a R$ 79,99. A coleção-cápsula já está disponível na loja virtual (cea.com.br) e chega em lojas selecionadas do Brasil amanhã dia 20 de setembro.

Sobre Isabela Capeto

Isabela Capeto começou sua carreira há 17 anos quando se formou na Accademia di Moda em Florença, na Itália. Desde então, ela tem uma trajetória de sucesso e é reconhecida como uma das mais prestigiadas estilistas brasileiras. Com um trabalho marcante e único, rico em bordados e aplicações, Isabela imprime sua marca não só em suas coleções, como em trabalhos com ONGs e instituições sociais. Hoje a carioca produz e vende suas peças em um ateliê no Rio de Janeiro, transformando o local em um espaço de criação, produção e ponto de encontro de amigas e clientes.

Sobre a Disney Consumer Products

A Disney Consumer Products e afiliadas (DCP) é um segmento de negócio da The Walt Disney Company (NYSE: DIS) que entrega inovação e experiências de produdos cativantes por milhares de categorias que incluem brinquedos, vestuário, livros e objetos de arte. Como a maior licenciadora do mundo, DCP inspira a imaginação das pessoas ao redor do mundo trazendo a magia da Disney ao lar de seus consumidores com produtosque podem ser desfrutados durante todo o ano. DCP é composta por três unidades de negócios: Licensing, Publishing e Disney Store. Licencining está alinhada em torno de cinco prioridades estratégicas da marca: Disney Media, Clássics & Entertainment, Disney & Pixar Animation Studios, Disney Princess & Tinker Bell, Lucasfilm e Marvel. Disney Publishing Worldwide, é a maior editora de livros, revistas infantis e apps do mundo, alimentando a imaginação através de histórias de maneira cada vez mais inovadoras. DPW cria e publica livros, revistas, livros e aplicativos através de uma extensa estrutura de licenciamento em todo o mundo. DPW também está comprometida com o desenvolvimento educacional de crianças ao redor do mundo através da Disney Learning, que inclui a nossa marca de aprendizagem, a Disney Imagicademy, bem como a Disney English e outros produtos de aprendizagem com temas da Disney. A cadeia de lojas Disney Store opera em toda a América do Norte, Europa e Japão, com mais de 350 lojas em todo o mundo e é conhecida por fornecer aos consumidores produtos de alta qualidade e exclusivos. Disney Store opera canais de ecommerce em nove países, que podem ser encontrados aqui. Para mais informações, por favor visite a Disney Consumer Products www.DisneyConsumerProducts.com.

Sobre a The Walt Disney Company (Brasil)

Parte da The Walt Disney Company Latin American , o escritório no Brasil é responsável pela marca Disney e seus negócios por todo o país, garantindo aos brasileiros a possibilidade de receber Disney em seus lares, através da TV e entretenimento online, a chance de adquirir os DVDs e Blu-ray, records, videogames e produtos de consumo, e a oportunidade de desfrutar os shows e filmes nos cinemas.

Sobre a C&A

Líder do mercado de varejo de moda brasileiro, no qual está presente desde 1976, a C&A é uma multinacional de origem holandesa fundada em 1841 pelos irmãos Clemens e August, cujas iniciais deram origem ao nome da empresa. Atualmente a rede possui mais de 280 lojas no País, em todos os Estados e no Distrito Federal. De maneira inovadora, a C&A atua para oferecer produtos que permitam às pessoas se expressar por meio da moda. Com a plataforma C&A Collection, traz coleções exclusivas em parceria com estilistas e grifes nacionais e internacionais.

A empresa é pioneira em ações de sustentabilidade no setor: desde 2006, audita a cadeia produtiva, monitorando padrões de negócios socialmente responsáveis; em 2009, inaugurou uma Loja Eco, certificada com o selo Leed, do Conselho de Construção Sustentável dos EUA (USGBC); e, em 2010, foi a primeira empresa do setor a assinar o Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo. Em 2015, consolidou seus compromissos na plataforma global de sustentabilidade.

