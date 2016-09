Escape Time prepara dia especial de jogos para “solitários”

Diversão inusitada e totalmente diferente proporciona também convívio social

Single Day vai proporcionar muita diversão!

Escape rooms são jogos sempre muito divertidos para se jogar em grupo, geralmente com amigos ou familiares. Porém, existem também experiências únicas que podem proporcionar acontecimentos que ninguém espera. O recente jogo para smartphones, Pokémon GO, exemplifica bem o que é isso: você joga “sozinho”, mas pode estar em um grande parque trocando experiências com outros jogadores desconhecidos. Mas imagine isso em um jogo real.

O Escape Time vai preparar um dia especial, em 20 de setembro, para o Single Day – o primeiro evento que reunirá participantes totalmente desconhecidos e que não possuem grupos para jogar. O objetivo é unir a diversão, conhecer novas pessoas e interagir com elas. O valor do convite é fixo em R$ 75,00, e inclui ainda um drink de boas-vindas e uma cerveja. Além disso, o Escape Time está com uma promoção especial para estudantes, que só pagam meia-entrada. Para mais informações, basta acessar o site www.escapetime.com.br e aproveitar!

