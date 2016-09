A Caramurê apresenta “Um amor desconhecido e outras crônicas” de Mirella Márcia Longo

Professora e escritora lança livro de crônicas no próximo dia 29, no Póstudo

Um amor desconhecido e outras crônicas que será lançado no dia 29 de setembro, é um livro que revela sensibilidade da sua autora, Mirella Márcia Longo. Trazendo 16 crônicas que transitam, entre a ficção e a realidade, a publicação descreve encontros, desencontros que marcaram o dia a dia da vida da escritora.

“Como a crônica tende a sofrer algum desgaste, com o fluir do tempo, sempre projetei revisar as que eu já tinha publicado em A música liberta, a atualização reativa a vitalidade daquilo que o tempo não corroeu. Por isso apresento dez crônicas do livro antigo com uma nova roupagem”, revela a escritora. A esse conjunto, foram acrescentados seis textos novos como Lembrança, Um amor desconhecido, Obrigada, meu pai, Noite de lua, Viagem ao berço e A fadista, comenta a autora.

Com coordenação editorial, ilustrações e projeto gráfico de Fernando Oberlaender, a publicação será lançada pela editora Caramurê. “O livro é um passeio sutil pela alma da artista. Ele é musical. Suas páginas, se lidas em voz alta, sugerem acordes; seu ritmo nos promove a empolgação pelo humano, mesmo revelando a contradição intrínseca a ele. Eterna fonte de inspiração da autora, as pessoas, neste título, apesar de repletas de realidade, são posicionadas quase no limite da ficção”, revela Oberlaender.

No dia do lançamento, que acontecerá no Restaurante Póstudo a partir das 19 horas, o público presente também poderá assistir a intervenção dramática de Monique Monteiro e adquirir o seu exemplar autografado pela autora.

A autora – Mirella Márcia Longo nasceu em Salvador. Escreve, além de crônicas, poemas e ensaios. Crítica literária é pesquisadora da área de Letras e ensina teoria literária e literatura comparada na Universidade Federal da Bahia. Completou seu doutorado e dois pós-doutorados em Letras, na Universidade de São Paulo. É autora dos livros: O curso das águas (poesia), Confidência mineira, o amor na poesia de Carlos Drummond de Andrade (ensaio), A música liberta (crônicas), A torre infinita (poesia).

Serviço

“Um amor desconhecido e outras crônicas”

Autora: Mirella Márcia Longo

Lançamento dia 29 de setembro, às 19 horas, no Restaurante Póstudo (Rua João Gomes, 87 – Rio Vermelho

Editora Caramurê

80 páginas

Valor do Livro: R$ 32,00

Evento Aberto ao público