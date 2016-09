Com a proximidade do Dia das Crianças, Frango Assado promove a Campanha “Amiguinhos da Roça”

Cardápio especial para os pequenos e novas pelúcias, que chegam para acompanhar o Frangolino, mascote da marca, fazem parte das ações para agradar ao público infantil

São Paulo, 19 de setembro de 2016 – O Frango Assado, parada certa em viagens para o interior de São Paulo, promove a Campanha “Amiguinhos da Roça” para o Dia das Crianças. Com a proximidade da data, a partir do dia 19 de setembro, as crianças poderão saborear duas opções de combos e colecionar um dos amiguinhos do Frangolino, mascote da marca.

As opções do menu são o combo Mini Burger Kids, que é elaborado com hambúrguer bovino, muçarela, maionese, alface e tomate no minipão brioche, e acompanhado de batata smile. Já a segunda alternativa, para os pequenos que optam por um prato, o Frango Assado disponibiliza o combo Franguito Kids, que vem com arroz, legumes na manteiga e deliciosos pedaços de frango empanados e crocantes, com catchup como acompanhamento. Ambos os combos contemplam suco e sorvete, para acompanhar a refeição.

Para aqueles que preferem porções menores, é possível adquirir o Franguito Kids e o Mini Hamburguer, individualmente, além do suco de laranja e o sorvete. Já para quem deseja fazer um lanche rápido, há também opções como as Batatinhas Smile e de Franguito.

Além do cardápio especial, a grande novidade são os divertidos “Amiguinhos da Roça”, miniaturas de pelúcia de cachorrinho, porquinho, vaquinha, sapinho e até uma nova versão do Frangolino, que são itens colecionáveis para as crianças – em edição limitada –, e podem ser adquiridos na compra de um combo kids por mais R$ 12.

Serviço

Preço sugerido Combo Mini Burger Kids: R$ 24,90 *com sorvete e suco de laranja Preço sugerido Combo Franguito Kids: R$ 26,90 *com sorvete e suco de laranja Preço sugerido Mini Burger Kids: R$ 16,00 Preço sugerido Franguito Kids: R$ 18,00 Suco de Laranja: R$ 7,20 Sorvete: R$ 3,00 Batatinhas Smiles: R$ 7,90 Porção Franguito: R$ 7,90

Sobre o Frango Assado



Hoje, é possível viajar com conforto. As famosas “pausas para descanso” no trajeto das estradas de São Paulo contam com a rede Frango Assado de estabelecimentos multisserviços, com ambiente familiar, aconchegante, atendimento eficaz e boa comida. Fundada em 1952, a rede de postos e restaurantes nasceu como uma barraca de frutas e hoje é uma das maiores operadoras de praças de serviços rodoviários do estado de São Paulo. Em 2008, foi adquirida pela International Meal Company (IMC) e atualmente possui 48 unidades, instaladas em rodovias, aeroportos e shoppings.

As unidades Frango Assado das estradas possuem restaurante/lanchonete, posto de combustíveis, loja de conveniência, padaria, banca de jornal e área Kids.



Informações para a Imprensa

Angie Saggin – angie.saggin@ketchum.com.br

Natália Ceripieri natalia.ceripieri@ketchum.com.br

Priscilla Rosa priscilla.rosa@ketchum.com.br