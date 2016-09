Turquia inspira Coleção de Verão 2016/17 de Lilica Ripilica & Tigor T. Tigre

Da magia de Istambul, com seus jardins coloridos, mares e construções milenares, nascem criações para meninas e meninos cheios de atitude

Pintou verão e mais uma vez os mistérios da Turquia servem de cenário para as coleções de Lilica Ripilica e Tigor T. Tigre. A expedição agora revela todos os encantos de Istambul, a cidade onde oriente e ocidente se encontram numa sinergia perfeita. Paisagens tropicais, cartões postais, jardins e referências urbanas colorem e estampam peças para meninas e meninos que não abrem mão do conforto e estilo aliados às últimas tendências.

Para a temporada de Lilica Ripilica, uma explosão de cores e formas que misturam toda ousadia e tradição da cidade mais vibrante do Oriente Médio. Shapes super atuais como blusas com marcação peplum, modelagens em linha A e tecidos com bases acetinadas e plissadas revelam com perfeição e harmonia florais em tons de pink que se fundem a listrados minimalistas e combinações de preto e branco.

Destaque nas passarela mundiais, o tradicional xadrez vichy vem renovado e ganha traços de lápis de cor em lindos tons de azul criando composições inusitadas onde florais de orquídeas quebram com romantismo o espírito descolado do animal print, retratando toda paixão da população pelos pequenos felinos. Os shapes revelam detalhes em pregas, efeitos de dobraduras e detalhes diferenciados para as costas das blusas. Efeitos brilhantes em gel e glitter garantem muita modernidade ao verão.

Inspirada pela brisa do Mediterrâneo e seus infinitos tons de azul, uma atmosfera navy recria composições cheias de personalidade. Listrados bicolores, florais aquarelados em tons de pink e elementos náuticos estampam looks casuais e dão destaque a shapes confortáveis, tecidos fluidos e detalhes em renda, proporcionando momentos repletos charme e descontração.

Os fins de tarde revelam momentos doces e trazem à tona um pouco mais das tradições locais. Cheio de graça e encantamento, jardins floridos são o cenário perfeito para muita imaginação e revelam uma estética romântica e atual. Estampas aquareladas em tons de verde fresh e branco dão cor a formas versáteis, destacando alguns key items da estação como o vestido longo, as salopetes e o colete jeans.

E para celebrar as lembranças da temporada e inspirada pela suntuosidade da arquitetura local, nossas princesas ganham um visual sofisticado, onde adornos dourados compõem estampas cheias de romantismo e perfumes florais atraem lindas borboletas que se fundem com muita suavidade a bases maquinetadas e brilhantes, revelando detalhes refinados como aplicações manuais de pérolas.

A cor predominante dos calçados da coleção é o dourado, pois além de ser um charme, também pode andar por todas as famílias da coleção. Outras cores que também merecem destaque são: branco, pink, preto e rosa. A gladiadora continua em alta e as sandálias com tranças em corda trazem acabamento metalizado. Outro destaque da coleção são as flores em cetim presentes nos peep toes e sapatilhas. Já as espadrilles chegam em gliter fazendo alusão a atmosfera folk da estação.

No verão do Tigor T. Tigre o clima é de férias. Istambul e toda sua pluralidade inspira uma coleção recheada de contrastes, cores e muita energia! Shapes super comfort e com muito estilo são perfeitos para os momentos de diversão e a versatilidade é ponto chave da coleção. As peças são facilmente coordenáveis e traduzem o conceito urbano da metrópole turca. Na estamparia, gráficos geometrizados, elementos tribais e paisagens tropicais retratam o lifestyle local e fazem um storytelling lúdico cheio de cultura.

Na cartela de cores, os tons de azul e amarelo aparecem em nuances que partem das mais calmas às mais quentes e vibrantes. O laranja aparece em tonalidade avermelhada e também com vibração fluo. Os key items da coleção são a bermuda jeans com suspensório e trabalho de lavanderia puída e cheia de desgastes, a calça motorcycle com detalhes de recortes e joelheira marcada e a camisa xadrez com mix de padrão vichy em diferentes proporções, fazendo um patchwork moderno e descolado. Entre as novidades de matérias-primas estão a malha com viscose, que dá um caimento fluido e uma sensação de frescor essencial para a estação quente, e o jeans com o lado avesso colorido.

Os meninos também podem curtir momentos de pura energia com os tênis desenvolvidos com solado leves e antiderrapantes exclusivos da marca. O cadarço vem em forma de elásticos coloridos para combinar com diversos looks. Tênis e sapatênis trazem um zíper personalizado nas laterais proporcionando mais conforto e facilidade na hora de calçar. As cores predominantes da coleção fazem um mix entre o laranja, marinho e caramelo e se unem às estampas urbanas exploradas pelo Tigor T. Tigre nessas férias. As sandálias e chinelos deixam os calçados das férias mais completos do que nunca e para meninos cheios de atitude a coleção conta também com acessórios personalizados. Destacam-se nesta estação o chapéu vintage e os bonés em diferentes versões e modelagens, que dão um acabamento perfeito aos looks.

www.lilicaetigor.com.br

SAC Marisol – 0800 8882600

sac@marisol.com.br

Mais informações:

Tânia Otranto / Balia Lebeis / Roberto Ethel

Tatiana Carvalho – tatiana@mktmix.com.br

Imagens disponíveis para download …

Alta | Web

Campanha Verão 2016/17 Lilica & Tigor

(divulgação) Alta | Web

Campanha Verão 2016/17 Lilica & Tigor

(divulgação) Alta | Web

Campanha Verão 2016/17 Lilica & Tigor

(divulgação) Alta | Web

Campanha Verão 2016/17 Lilica & Tigor

(divulgação) Alta | Web

Campanha Verão 2016/17 Lilica & Tigor

(divulgação) Alta | Web

Campanha Verão 2016/17 Lilica & Tigor

(divulgação) Alta | Web

Campanha Verão 2016/17 Lilica & Tigor

(divulgação) Alta | Web

Conjunto ref. 10204369 R$ 289,90

(divulgação) Alta | Web

Boné Tigor ref. 80202565 R$ 119,90

(divulgação) Alta | Web

Camisa Ref. 80202643 R$ 189,90

(divulgação) Alta | Web

Calça ref. 80202641 R$ 219,90

(divulgação) Alta | Web

sapatênis Tigor T Tigre Ref. 10204466 R$ 179,90

(divulgação) Alta | Web

Camiseta ref. 10204152 R$ 119,90

(divulgação) Alta | Web

Bermuda Tigo T Tigre ref. 80202638 R$ 199,90

(divulgação) Alta | Web

Bermuda com suspensorio ref. 80202629 R$ 219,90

(divulgação) Alta | Web

Bermuda ref. 80202480 R$139,90

(divulgação) Alta | Web

Sapatilha ref. 10106307 R$ 159,90

(divulgação) Alta | Web

Chapeu em renda Lilica Ripilica ref. 80102840 R$ 169,90

(divulgação) Alta | Web

Vestido reff. 10105743 R$ 249,90

(divulgação) Alta | Web

Conjunto R$ 189,90 ref. 10105670

(divulgação) Alta | Web

Vestido ref. 10105760 R$ 189,90

(divulgação) Alta | Web

Vestido ref. 10105761 R$ 329,90

(divulgação) Alta | Web

Vestido ref. 10105693 R$ 299,90

(divulgação) Alta | Web

Vestido ref. 10105539 R$ 279,90

(divulgação) Alta | Web

Sandalia ref. 10106327 R$ 169,90

(divulgação) Alta | Web

Bolsa Lilica Ripilica ref. 80102832 R$ 179,90

(divulgação) Alta | Web

Colete ref. 80102865 R$ 189,90

(divulgação) Alta | Web

Vestido longo Lilica Ripilica ref. 10105790 R$ 299,90

(divulgação) Alta | Web

Sandalia Dourado Lilica Ripilica Ref. 10106326 R$ 189,90

(divulgação) Alta | Web

Vestido ref. 10105968 R$ 269,90

(divulgação)

Glaucia Guarnieri Bertazzoni – glaucia@mktmix.com.br

Tel.: (11) 3060-3640 Ramal: 3672

www.mktmix.com.br