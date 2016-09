MS sobe quatro posições e é o 5º estado mais competitivo do Brasil

Governador de MS, Reinaldo Azambuja; busca por eficiência reflete-se em resultado da competitividade (Foto: Arquivo)

O Estado de Mato Grosso do Sul subiu quatro posições e agora aparece em 5º no Ranking da Competitividade dos estados brasileiros, que até o ano passado era ocupado pelo Estado do Espirito Santo. O resultado consta em levantamento da consultoria britânica EIU (Economist Intelligence Unit) publicado nesta segunda-feira (19).

Neste levantamento, Mato Grosso do Sul foi o Estado que apresentou maior performance, tendo em vista que os quatro primeiros colocados mantiveram sua colocação. A liderança pertence ao Estado de São Paulo, seguidos do Paraná, Santa Catarina e o Distrito Federal.

O desempenho do Estado foi acima da índice nacional, enquanto a média foi de 50,2, o Estado sul-mato-grossense obteve nota de 65,1 – de uma avaliação de zero a 100.

Para a avaliação foram analisados 65 itens de 10, nos seguintes pilares: Segurança pública; Eficiência da máquina pública; Sustentabilidade social; Capital humano; Infraestrutura; Inovação; Educação; Potencial de mercado; solidez fiscal e sustentabilidade ambiental.

Com o indicador em ascensão, de acordo com o governo estadual, o Estado torna-se mais atraente para novas empresas investirem em território sul-mato-grossense, além de demonstrar um salto na qualidade dos serviços e na condução da administração pública.

O fator positivo, na análise do governador, Reinaldo Azambuja (PSDB), se deve à busca da eficiência na gestão pública implantada pelo atual Governo. “O Estado tem que ser eficiente de maneira contínua, com qualidade e regularidade. Tem que gastar menos com a máquina e mais com as pessoas”, pontou o governador.

Os melhores índices do Estado foram nos quesitos da infraestrutura e do capital humano. Comparando os levantamentos de 2015 e 2016, Mato Grosso do Sul avançou nove colocações em infraestrutura, passando da 16ª posição nacional para a 7ª, em 2016.

No quesito ‘Capital humano’, onde é avaliado o desempenho individual para o crescimento regional, o Estado avançou cinco posições no ranking, e passou do 12º para o 7º.