Motorista é preso com pacotes de dinheiro escondidos em pneus de carreta

Pacotes de dinheiro sem procedência estavam escondidos em pneus de carreta (Foto: Divulgação)

O motorista Dionatan Rojas Pereira, 24, foi preso hoje (19) na BR-163, em Dourados, a 233 km de Campo Grande, com vários pacotes de dinheiro sem procedência escondidos em quatro pneus da carreta que conduzia. O valor ainda é desconhecido.

A prisão foi feita pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) no posto localizado na saída para Campo Grande. O dinheiro está sendo levado para a delegacia da Polícia Federal junto com o suspeito e até agora não há informações sobre a origem das notas.

Os policiais rodoviários que encontraram o dinheiro investigavam uma informação de que uma carreta roubada, com as mesmas características do veículo conduzido por Dionatan, passaria pelo local.

Durante a checagem, apesar de a carreta não ser a roubada, os policiais fizeram perguntas ao motorista sobre o destino e a carga que ele tinha levado a São Paulo.

Dionatan informou que tinha levado açúcar da Usina São Fernando em Dourados para o porto de Santos (SP), mas não apresentou a nota. Os policiais entraram em contato com a usina, que não confirmou a informação do caminheiro.

A carreta passou por uma vistoria e os policiais encontraram os pacotes de dinheiro em quatro pneus dos eixos suspensos.