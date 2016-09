Simone Tebet homenageia atletas paraolímpicos três-lagoenses

Simone diz que é momento de implantar políticas públicas efetivas para pessoas com deficiência

A senadora Simone Tebet (PMDB-MS) homenageou os irmãos Ricardo e Silvânia Oliveira, vencedores de medalhas de ouro no salto à distância, e a todos os atletas paralímpicos. “Hoje, meu coração está dourado. Aliás, duplamente dourado. Das 14 medalhas de ouro conquistadas pelo Brasil nas Paralimpíadas, duas pertencem aos meus conterrâneos de Três Lagoas (MS), que provaram que com o esforço e a dedicação podem saltar todas as distâncias e transcender as dificuldades”, disse Simone da tribuna do Plenário, nesta segunda-feira (19.

Ela ressaltou que o Brasil conquistou a marca histórica de 72 medalhas, sendo 14 de ouro, 29 de prata e 29 de bronze nas Paralimpíadas, encerradas neste domingo.

Políticas pública para deficientes

A senadora Simone aproveitou a oportunidade para defender mais políticas públicas voltadas aos deficientes. “Para os atletas – assim como para todos os portadores de deficiência –, a paralimpíada começa e recomeça a cada dia. Os portadores de todos os tipos de deficiência não contam com a infraestrutura e o apoio que foram oferecidos aos atletas durante esses 12 dias. Na vida diária, todos eles, atletas ou não, enfrentam uma verdadeira corrida de obstáculos para transitar em vias e logradouros públicos que não foram planejados para atender às suas necessidades especiais”.

A senadora disse que o momento é ideal para que gestores públicos fiquem atentos a estas necessidades e implementem políticas públicas efetivas para essa parcela da população. “Que essas políticas – tanto as esportivas como as sociais – tenham continuidade. “Aí, sim, poderemos todos ostentar, no peito, a medalha de ouro da cidadania”, disse.

Vídeo: Simone Tebet homenageia atletas paraolímpicos e diz que é momento de implantar políticas públicas efetivas para pessoas com deficiência



