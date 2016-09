Trem da Linha 4 vai informar vagão que tem mais espaço

A ViaQuatro, concessionária que administra a Linha 4-Amarela do Metrô de São Paulo, lançou na segunda-feira, 19, um serviço para que passageiros possam saber em qual carro do trem há mais espaço para viajar. Um software monitora o peso dos carros do trem e gera informações de nível de lotação em tempo real nos monitores de TV das plataformas. Com um sistema de sinalização de cores, semelhante às de um sinal de trânsito, o passageiro poderá identificar o nível de ocupação dos carros: verde para baixo nível de lotação, amarelo para médio e vermelho para nível mais alto de lotação. Além disso, as portas das plataformas estarão identificadas por cores e números.