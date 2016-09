Bruna Marquezine chama atenção em foto tirada em ensaio sensual

IstoÉ Online com Estadão Conteúdo

Um clique dos bastidores do ensaio sensual Bruna Marquezine para a revista Joyce Pascowitch rendeu muitos elogios para a atriz nas redes sociais. O maquiador Lavoiser divulgou a foto no Instagram, na sexta-feira, dia 16, com o elogio “Deusa!”.

“Sexy sem ser vulgar”. “Tão maravilhosa que chega dar raiva. Linda demais!”. “Deusa,linda, perfeita! Haja adjetivos para falar dessa mulher!” Estavam entre os comentários positivos dos internautas que admiram a beleza de Marquezine.