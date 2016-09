ANIVERSÁRIO: CI PROMOVE O MÊS DO INTERCÂMBIO PARA COMEMORAR OS 28 ANOS DA ​EMPRESA

Durante o mês de setembro, os viajantes do Brasil inteiro vão compartilhar as suas histórias e experiências no exterior por meio das redes sociais da CI – Intercâmbio e Viagem; Ação também contemplará descontos que superam os R$ 3 mil

Uma experiência internacional, seja de estudo, trabalho ou lazer, traz mais do que a imersão em outra cultura. Transformação pessoal, novas visões de mundo, uma bagagem repleta de histórias incríveis e, principalmente, um novo modo de ser e ser visto pelo mundo. Em setembro, no mês de aniversário de 28 anos da CI – Intercâmbio e Viagem, a maior empresa do segmento no Brasil lança a campanha “Mês do Intercâmbio”, que possibilita que mais pessoas ultrapassem as fronteiras e descubram o mundo.

De acordo com a diretora de marketing, Larissa Charnet, a campanha visa destacar que qualquer pessoa pode fazer um intercâmbio, desde que elabore um planejamento adequado. “E mais do que isso, queremos ser o principal canal de informações para desmistificar todas as dúvidas do nosso atual e futuro viajante CI”, explica.

“Por isso, a nossa ação central será a de compartilhar os principais momentos do viajante, e contar como é vivenciar uma experiência internacional, porém, sob a perspectivas do nosso intercambista. Utilizaremos das nossas redes sociais para que os viajantes CI possam usufruir de um espaço único, em que poderão contar um pouco do que estão vivendo direto do país onde estão”, revela.

Outra ação será desenvolvida com ex-intercambistas, para eles contarem como a experiência mudou a vida deles, e com a contrapartida de familiares e amigos, que também vão revelar como a pessoa voltou transformada. “Acreditamos que isso vai despertar a vontade de muita gente viajar”, conta Larissa.

Durante todo o mês de setembro, será possível obter descontos que podem ultrapassar R$3 mil em programas de High School por exemplo. “Hoje, os programas de intercâmbio são acessíveis para todos os bolsos. Seja pelas facilidades de pagamento, ou pelas diferentes opções, que têm diversas propostas e custos também”, explica a executiva.

Para conhecer as outras promoções, acesse o site www.ci.com.br.

UMA HISTÓRIA DE SUCESSO

Desde 1988, a CI já embarcou mais de meio milhão de pessoas para o exterior. Segundo o sócio-diretor, Celso Luiz Garcia, a empresa influencia e acompanha os hábitos dos brasileiros quando o assunto é educação e turismo internacional. “Atualmente, percebemos que a procura por intercâmbio está muito relacionada à carreira. Programas que possibilitam que a pessoa trabalhe ou estude, cursos profissionalizantes, ou cursos de graduação e pós estão na preferência dos brasileiros, motivados principalmente pela situação política e econômica do país”, avalia o sócio-diretor. Comemorar 28 anos é, sem dúvida, um marco para todos nós, completa o executivo.

A capilaridade das lojas da CI, que estão presentes em 71 cidades do país, revela que o intercâmbio não é do interesse de apenas uma parcela da população. “Só cresce a demanda, independente da idade, da região e da classe social”, destaca Garcia. “Em função disso, em 2016, a empresa lançou o modelo de franquias Home Based, para que a população tenha acesso aos serviços da CI em cidades pequenas também”, completa o executivo.

Para conhecer as outras promoções, acesse o site ci.com.br/28anos.

Sobre a CI

A CI – Intercâmbio e Viagem – foi criada em 1988, na cidade de São Paulo. Em 27 anos de história, a agência já expandiu para 18 estados brasileiros, além do Distrito Federal, com quase 100 unidades contratadas. Ao longo da sua história, a empresa foi responsável pelo embarque de mais de meio milhão de clientes para o exterior. Só em 2014, foram cerca de 80 mil. A CI trabalha com experiências internacionais únicas, seja para estudo, trabalho ou lazer. Cursos no Exterior, High School, Intercâmbio Teen e Mochilão são os programas mais procurados, principalmente, entre jovens com idades entre 13 e 35 anos. A CI também possui um mundo de experiências com as empresas que fazem parte do grupo, como a CI Experience Brazil, responsável pelos programas incoming – que trazem estrangeiros para o Brasil; a Amaze, empresa especializada em viagens para estudantes do Ensino Fundamental e Médio e a Xcape, focada em viagens para universitários. A empresa foi eleita cinco vezes, pela Revista Viagem e Turismo, como a melhor empresa de intercâmbio do Brasil e também recebeu o prêmio Top of Mind, por ser a empresa de intercâmbio mais lembrada pelos paulistanos.

Fonte: Dezoito.com