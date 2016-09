Sede do Corinthians é invadida em protesto de torcedores

Cerca de 15 torcedores estenderam faixas no andar da sala da presidência do clube, no Parque São Jorge. Reclamação questiona até a nova terceira camisa do clube, que é azul

LANCE!

19 set 2016

A sede social do Corinthians foi invadida por um grupo de cerca de 15 torcedores do clube nesta segunda-feira, horas após funcionários do Timão apagarem uma pichação em uma das entradas do Parque São Jorge. O grupo se dirigiu ao andar da sala da presidência do Corinthians, no prédio administrativo do local, e estendeu faixas em protesto à diretoria e ao marketing do clube, que apresentou na semana passada a nova terceira camisa do Timão, na cor azul.

saiba mais

Sede do Corinthians é pichada: ‘menos luxo, mais futebol’



Protesto ocorreu no andar da sala da presidência do Corinthians, no Parque São Jorge (Foto: Reprodução)

Foto: LANCE!

“Chega de camisa colorida. Corinthians é preto e branco. Menos marketing e mais futebol. Devolve o Timão” foram os dizeres de uma das faixas estendidas no Parque São Jorge. Uma foto com a faixa sobre a camisa azul foi publicada nas redes sociais de alguns torcedores, mas havia outras faixas com outros dizeres, de acordo com relatos.

O Corinthians vive um momento delicado na temporada após a derrota por 2 a 0 contra o Palmeiras, na última rodada do Brasileirão. A equipe está quatro pontos atrás do Santos, que abre o G4, e dez atrás do líder Palmeiras. Com problemas dentro e fora de campo, o clube demitiu o técnico Cristóvão Borges no fim de semana.

LANCE!