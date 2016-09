Senador Pedro Chaves: trajetória de vida e educação é tema de palestra em Campo Grande

O Senador Pedro Chaves foi o ministrante da palestra sobre sua trajetória de vida e educação em comemoração aos 40 anos da OMEP/BR/MS. O evento realizado pela OMEP/MS ocorreu no Auditório do Complexo Multiuso da UFMS e contou com a presença de professores e alunos da instituição de ensino, no sábado (17).

Pedro Chaves começou a palestra agradecendo o convite da professora e presidente da OMEP/MS Maria Aparecida Salmaze para participar das comemorações da entidade em Campo Grande. “Fico muito honrado pelo convite da OMEP que tem o mérito histórico de atendimento filantrópico a milhares de crianças em todo território nacional, por meio de creches gratuitas e de programas sociais diversos”, disse o senador.

Em sua explanação, o senador fez um relato da sua trajetória de vida e enfatizou a importância da educação na sua vida. “A fé na educação, no trabalho, na transparência e na democracia me ajudaram enormemente a tornar realidade os meus sonhos e os de muita gente”.

Na segunda parte da palestra ele destacou as metodologias de ensino da época que era professor e diretor da MACE que tratavam da educação infantil. “Dois pensadores que tratavam do conceito de infância e da educação me chamaram a atenção. O primeiro deles foi Jean Jacques Rousseau, com sua clássica obra Emilio, talvez, o primeiro pensador importante a reconhecer a primeira infância como uma fase importante da vida e que deveria ser tratada de acordo com suas especificidades” finalizou o senador.

