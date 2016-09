Governo de Andradina inicia Semana Nacional do Trânsito com passeata

Andradina/SP

O Governo de Andradina através da Secretaria de Trânsito, Transportes e Mobilidade Urbana com apoio do Conselho Municipal Especial de Trânsito e do Conseg (Conselho Municipal de Segurança) deu inicio nesta segunda-feira (18) a Semana Nacional do Trânsito.

Uma passeata e caminhada com saída da Praça Moura Andrade desceu a Rua Paes Leme, principal do comércio local, para conscientizar a população no sentido de seguir as leis do trânsito, como a de não beber quando dirigir e respeitar a faixa de pedestres.

A ação também contou como o apoio do Corpo de Bombeiros, do Tiro de Guerra, da Polícia Militar, da Polícia Civil, Rotary e da Secretaria de Saúde e Higiene Pública através dos agentes de saúde.

O tema da campanha deste ano é: “Década Mundial de Ações para a Segurança no trânsito – 2011/2020: Eu sou + 1 por um trânsito + seguro” e o secretário da pasta, Lucas Teixeira, explica que foram preparadas diversas ações para conscientização de todos os envolvidos no trânsito.

“A principal finalidade é conscientizar o cidadão de sua responsabilidade, visando à participação de todos para o alcance da segurança e melhoria no trânsito”, destaca Lucas ressaltando o apoio de todos os clubes de serviços e comunidades em geral.

As ações envolverão pedestres, ciclistas, motociclistas, passageiros e condutores. “O ator do trânsito deve ser tratado como alguém que tem o poder de decidir o seu destino e que é responsável pelas próprias ações e sofrerá as consequências de suas escolhas. Cada um é responsável pelas atitudes no dia a dia no trânsito e cada um tem o poder de fazer a diferença”, finaliza Lucas.

A semana será encerrada no dia 25, com uma simulação de acidente feita pelo Corpo de Bombeiros no cruzamento das ruas Paes Leme e Dr. Orensy Rodrigues da Silva.

Crédito: Secom/Prefeitura de Andradina-SP

As ações de conscientização envolvem pedestres, ciclistas, motociclistas, passageiros e condutores