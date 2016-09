Maratona XCM Brasil Ride tem inscrições até dia 12 de outubro

Evento faz parte da programação do último dia da sétima edição da ultramaratona Brasil Ride, no dia 22 de outubro, em Arraial D’Ajuda

São Paulo, (SP) – Os interessados em participar da Maratona XCM Brasil Ride, marcada para o dia 22 de outubro, em Arraial D’Ajuda, devem apressar-se para não ficarem de fora desta verdadeira festa do mountain bike. A competição fará parte da programação da sétima e última etapa da ultramaratona Brasil Ride, que terá início no prólogo do domingo (16) e reunirá 500 ciclistas do mundo inteiro. Para garantir uma vaga na Maratona, basta acessar o link https://goo.gl/r4ZGRV e clicar em Inscrição, que vai até o dia 12 de outubro. A Maratona XCM Brasil Ride será realizada em um percurso de 75 km, com a altimetria acumulada de 1.105 metros, o mesmo da decisão da Brasil Ride, porém com a largada dos ciclistas 15 minutos após as duplas da ultramaratona largarem. O valor da inscrição é de R$ 180,00 (mais a taxa de serviços). Todos os participantes receberão medalhas, além dos três melhores de cada uma das 24 categorias: elite, júnior, sub-23, expert, máster A e B, sênior A e B, veterano A, B e C, e PNE (todas com versão masculina e feminina). O auge do dia para os ciclistas da ultramaratona e da Maratona XCM Brasil Ride será o de pedalar nas falésias com o mar azul de fundo, em um lindo cenário. “Repetimos a formula de sucesso para beneficiar os novatos no esporte e darem a eles o gostinho de disputar a principal ultramaratona de MTB das Américas. A competição fecha a temporada nacional e internacional com chave de ouro para celebrar a nova fase da cultura da bicicleta e deixa mais uma vez seu legado na Bahia e no Brasil”, conta Mario Roma, fundador da Brasil Ride. Mudança de região – Após ser realizada entre os anos de 2010 até 2015 na Chapada Diamantina, com base nas cidades de Mucugê e Rio de Contas, a Brasil Ride seguirá na Bahia, porém mudando para a Costa do Descobrimento, no Sul do estado. A cidade de Porto Seguro, mais precisamente em Arraial d’Ajuda, abrigará uma das vilas da Brasil Ride, enquanto a outra vila ficará em uma fazenda no município de Guaratinga e será o segundo local de acampamento para os 500 participantes. Inscrições para a ultramaratona – As duplas que não se imaginam fora dessa festa das duas rodas não devem perder tempo e garantir logo a participação na sétima edição da principal ultramaratona de MTB das Américas. Todos os detalhes estão disponíveis no site oficial da Brasil Ride: www.brasilride.com.br, clicando em “Prova” e em seguida no link “Pacote de inscrição”. Como nas edições anteriores, serão disponibilizadas 500 vagas para 250 duplas de diversos locais do País e do mundo. Sobre a Brasil Ride – Competição nascida na Bahia, a Brasil Ride reuniu em sua última edição 500 atletas de 23 países e 18 estados brasileiros e o Distrito Federal entre os dias 17 e 24 de outubro, na Chapada Diamantina. No sábado (24) foi disputada a Maratona Brasil Ride, prova de um único dia, por outros 600 bikers. Classe S1, a competição distribuiu aos campeões da open e ladies 120 pontos nos rankings das UCI (União Ciclística Internacional). Além da premiação em produtos por etapas, a sexta edição teve recorde em premiação em dinheiro da modalidade no País, com cerca de R$ 70 mil em prêmios gerais e por etapas. O evento é uma realização da Roma Comunicação e do Instituto Brasil Ride. Brasil Ride: Mais que uma prova, uma etapa em sua vida. Mais informações:

Site: http://www.BRASILRIDE.COM.BR

Facebook: www.facebook.com/BRASILRIDE

Twitter: @brasil_ride

Instagram: @brasilride Gustavo Coelho / Doro Jr. – Mtb 13209

E-mail: gustavo@zdl.com.br

Tel: 11 32855911 / Vivo: 11 9.8457-9699 Siga a ZDL no twitter: twitter.com/ZDLcomunica

e no facebook ZDL Comunicação