Acupuntura ajuda na reabilitação de pacientes

O conceito de reabilitação envolve recuperação física e mental e está associado à incorporação do bem-estar do paciente. Este é um momento delicado para a pessoa em recuperação, exigindo atenção e cuidados redobrados. A Medicina Chinesa, através da acupuntura, é capaz de ajudar pacientes em processo de reabilitação, agindo como um aliado ao tratamento.

A acupuntura pode ser utilizada em qualquer tipo de reabilitação e obtêm efeitos positivos tanto na parte física quanto na parte psicológica do paciente, ajudando-o também na recuperação emocional do trauma sofrido. Segundo a médica e diretora do Center-AO, Centro de Pesquisa e Estudo da Medicina Chinesa, Márcia Lika Yamamura, os efeitos analgésicos e anti-inflamatórios da acupuntura são úteis na reabilitação de processos inflamatórios pós-trauma ou pós-operatório, além de cuidar de problemas emocionais decorrentes do trauma, que é a parte mais importante da recuperação do paciente.

“A técnica de acupuntura pode ser benéfica para tratar o paciente por completo, ou seja, o corpo físico e a mente. Trazendo assim resultados para sua melhora emocional também, uma das partes mais importantes da recuperação”, afirma Dra. Márcia.

O tempo para que sinais de melhora se evidenciem costuma variar de acordo com a gravidade das lesões do paciente em recuperação e, também, como ele está emocionalmente. De acordo com a Dra. Márcia, o tempo de melhora do paciente pode ser antecipado dependendo da técnica de acupuntura usada, recomendando-se unir a técnica da medicina chinesa com a medicina ocidental.

“Para melhores resultados da reabilitação física, a acupuntura deve ser feita em paralelo com tratamentos da medicina ocidental. A associação da acupuntura e da medicina ocidental em casos como dores decorrentes de pós-operatório tardio, dores no coto de amputação ou de membros fantasma, são muito benéficos para o paciente”, afirma. “Depois de passar por um grande trauma, a acupuntura age como uma ação terapêutica e pode trazer benefícios significantes para a vida do paciente”, conclui Dra. Marcia.

Fonte: Agência Contatto