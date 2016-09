Especialista em vendas promove “Neurovendas: Programados para Vender Mais” em Porto Alegre

Marcos Sousa, palestrante da A Magia do Mundo dos Negócios, revela como fazer para conquistar corações, mentes e bolsos dos clientes, esse fim de semana no Rio Grande do Sul

No próximo dia 24, o especialista em vendas, comportamento e Programação Neurolinguística (PNL), Marcos Sousa, promove no Hotel Laghetto Viverone Moinhos, em Porto Alegre (RS), o workshop “Neurovendas: Programados para Vender Mais”, pelo portal e agenciador de palestras na área de negócios e empreendedorismo “A Magia do Mundo dos Negócios”.

O curso é voltado para vendedores e para gerentes comerciais. “Mas também é indicado para profissionais que já estejam dentro de uma empresa e queiram sugerir novos projetos e iniciativas internamente”, acrescenta.

O objetivo é propor uma reflexão sobre o ser que passa na mente dos clientes, o que eles buscam, desejam e querem e, assim, saber o que fazer para conquistar rápida empatia com dos clientes e fechar mais vendas. “Só assim posso entender como programar a si mesmo, entender melhor o cliente, se conectar rapidamente com ele, saber se comunicar de forma clara e eficiente e saber negociar e, fazer assim, boas vendas”, reforça.

Para isso, estão na programação tópicos como: o poder das crenças; neurocompetências; linguagem sensorial; comportamentos dos clientes; metaprogramas; venda emocional; realidade versus percepção; conexões; linguagem congruente e palavras vendedoras.

Programação Mental: a chave do sucesso

Marcos, que já realizou mais de 1 mil palestras e treinou mais de 40 mil pessoas nos últimos 15 anos, percebeu durante esses anos de trabalho que muitos vendedores perdem grandes oportunidades de vendas, não necessariamente por falta de técnica, tempo ou conhecimento do produto/serviço, mas sim por falta de uma programação mental.

“Tudo é uma questão de crença! Partindo de pressupostos como ‘dinheiro não traz felicidade’ ou algo ‘é melhor ter um na mão do que dois voando’, vendedores experientes acabam perdendo muitas vendas. Pessoas que pensam dessa forma dificilmente obterão o sucesso”, acredita. “A programação mental para Vendas deve acontecer antes de sair da casa, antes de levantar da cama”, explica.

E como realizar essa programação sobre si mesmo e, consequentemente, sobre o outro? Segundo Marcos, através do poder da chamada NeuroVendas. “Termo relativamente novo, cujas técnicas vem sendo estudadas há cerca de 10 anos, no Brasil e no mundo”, explica, buscando compreender o comportamento humano, com foco em clientes.

Ele conta que existem muitos tipos de clientes: aqueles que compram por si só, outros, precisam de opiniões alheias; alguns só compram algo que seja realmente novo, outros não; existem pessoas que só compram pensando no que vão ganhar, outros, no que vão perder se não comprar; uns compram somente após muita pesquisa e racionalidade, outros por puro impulso e ímpeto, e assim por diante. “Esses são exemplos de programações mentais. E o nosso desafio é identificá-las para saber como atuar sobre elas”, finaliza.

SOBRE O PALESTRANTE

Marcos Sousa é conferencista internacional, palestrante, escritor e especialista em vendas, comportamento e Programação Neurolinguística (PNL).

É Diretor da Superação Treinamentos e Consultoria. Graduado em Engenharia Eletrônica pela UFPM. Tem MBA em Administração de Marketing pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Trainer e Master em Programação Neurolinguística (PNL). É diretor de treinamentos da Associação Latino Americana de Segurança (ALAS). Diretor da Associação Brasileira de Profissionais de Segurança (ABSEG). Além disso, é autor dos livros: “Vendendo Segurança com SEGURANÇA” e “Série Premium” – coletânea de artigos. Coautor nos livros: “52 Sacadas para Vender Mais” e “Gigantes das Vendas”. E criador do curso “Código Secreto das Vendas”

SOBRE A MAGIA DO MUNDO DOS NEGÓCIOS

SERVIÇO:

Local: Hotel Laghetto Viverone Moinhos – Rua Doutor Vale, 579, Floresta, Porto Alegre (RS)

Dia: 24 de setembro (sábado)

Horário: das 9h às 17h30

Investimento: 2º Lote: R$ 297,00

3º Lote: R$ 347,00

E-mail: contato@amagiadomundodosnegocios.com.br

Tel.: (48) 9933-8274 Whattsapp ou (41) 3312-0331

Informações: https://doity.com.br/workshop-neurovendas-programados-para-vender-mais-com-marcos-sousa

