Novos negócios: estratégias para aparecer em meio a tantas ofertas

Ter o seu próprio negócio já era um sonho antigo de muita gente. Depois da crise, passou de sonho a objetivo para sobreviver no mercado de trabalho. Convenhamos que existem inúmeras vantagens de trabalhar em casa ou próxima dela, sendo o seu próprio chefe, tendo mais tempo com a família, além de economizar o tempo que seria perdido em trânsito. Mas para abrir o seu negócio é preciso economizar também no bolso e saber como chamar a atenção do seu público-alvo. O primeiro passo é avaliar o que se tem e se organizar dentro desse orçamento, sempre tendo em mente economizar mês a mês. A partir dessa disciplina, os negócios começarão a andar naturalmente. Além disso, hoje nós temos disponíveis diversas ferramentas “gratuitas” com a internet. Investir em marketing com pouco dinheiro, para quem está começando como pequeno lojista, não necessariamente significa colocar o nome do seu negócio como anunciante. Hoje em dia é muito mais importante estar nas redes sociais, como o Facebook; e em buscadores de preço, como o Dica de Preço, do que meia página de um jornal ou revista. Hoje em dia é muito mais importante estar nas redes sociais, como o Facebook; e em buscadores de preço, como o Dica de Preço, do que meia página de um jornal ou revista. Mas vale lembrar que no caso dos buscadores de preços existem diferenças que podem lhe custar mais ou menos para ter visibilidade, por isso, procure um site onde a ordem é pelo mais barato, então você não paga nada a mais para aparecer no topo da lista, basta ter um bom preço. Já outros fazem um leilão pelas primeiras posições, o que pode lhe custar caro concorrer com grandes empresas anunciantes. E são nestas pequenas coisas que entram um segundo passo: a parceria. Assim, o seu negócio ganha espaço e destaque. Não basta apenas oferecer o melhor produto, fazer uma boa oferta e investir em cartas que já estão marcadas. É necessário que o seu negócio seja visto pelo público em qualquer circunstância, seja em um bom momento econômico ou em um ruim como o que atravessamos. É só saber aonde apostar e apostar bem. (*) Leonídio de Oliveira Filho, empresário e criador do site Dica de Preço Fonte: Stillo Press Comunicação

Divulgação Leonídio de Oliveria Filho, empresário e criador do site Dica de Preço Alta | Web