PMA encontra ariranha ferida no rio Piquiri

Capital, (MS) – Policiais Militares Ambientais de Coxim que realizam operação desde sexta-feira (16) nos rios Correntes, Piquiri, São Lourenço e Paraguai tentaram ontem (19) capturar um animal silvestre da espécie Pteronura brasiliensis (ariranha) encontrada ferida. O animal foi avistado pelos policiais no rio Piquiri, nas proximidades da foz do rio Cuiabá, com vários ferimentos na cabeça e corpo.

Os policiais acreditam que o animal tenha se machucado em combate com outros da mesma espécie em disputa de território, ou até por hélice de motor de popa. Eles tentaram capturar o bicho que se encontrava muito estressado e agressivo, para tratar os ferimentos, porém, não conseguiram. Por várias vezes, deixavam o animal se acalmar e tentavam capturá-lo, porém, devido a profundidade e largura do rio, não houve êxito. À noite, a ariranha não foi mais avistada.





Fonte: PMA/MS