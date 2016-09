Salvador recebe curso de qualificação profissional em Educação Física

Universitários também podem participar

Realizado pela primeira vez em Salvador, o curso de qualificação “Métodos de treinamento para hipertrofia e força muscular”, acontece no próximo dia 24, a partir das 9h, no Sol Barra Hotel. Voltado para profissionais e estudantes de educação física e áreas afins, o evento será comandado pelo professor PhD Jonato Prestes, um dos maiores pesquisadores de treinamento de força da América Latina e autor do livro “Prescrição e Periodização do Treinamento de Força em Academias”.

“ Abordaremos como e quando aplicar os diferentes exercícios e métodos de treinamento voltados para hipertrofia e força, tanto para saúde como para desempenho, que podem ser utilizados por sujeitos treinados, atletas de fisiculturismo e outras modalidades esportivas, bem como para algumas populações específicas”, explica Prestes.

De acordo com Fábio Grisi da EF2 Consultoria, organizadora do evento, o principal objetivo é promover cursos que ampliem os campos de atuação nessas áreas. “Queremos capacitar e qualificar tanto aqueles que já estão no mercado de trabalho, quanto os universitários que estão iniciando a carreira para que tenham um diferencial”, comenta.

Os interessados podem se inscrever através do site: www.ef2consultoria.com.br , até a terça-feira (20). Para mais informações: (77) 9 9124-2071 (WhatsApp)/ ef2consultoria@gmail.com

