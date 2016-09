Esthetic Aligner desenvolve modelo de franquias

No primeiro semestre de 2016, o setor de franquias obteve crescimento de 7,9% conforme aponta levantamento da Associação Brasileira de Franchising (ABF). A alta ficou acima da inflação registrada no período, de 4,96%. O faturamento das franquias de saúde cresceu 8,1% em 2015 se comparado com o ano anterior. A demanda por cuidados especiais aquece o mercado e leva a investimentos em franquias no setor da saúde e beleza. Provocada por essa realidade, a Esthetic Aligner lança, nesse semestre, um modelo de franquias, em que o investidor (que pode ou não ser um ortodontista) abre uma clínica com a marca Esthetic Aligner Plus, e presta serviços de ortodontia e odontologia estética. “A franqueadora fornece todo o know-how técnico e administrativo, além de suporte em marketing e comunicação. Por conta do crescimento e potencial de expansão” – explica o diretor cientifico e também um dos criadores do aparelho da Esthetic Aligner, Fernando Buranello. Muita gente que precisa de aparelhos ortodônticos reluta em usar, pois não querem se submeter a aparelhos fixos, ora por conta dos ferrinhos, ora pelo incomodo da aplicação em si. Pensando nisso a Esthetic Aligner desenvolveu um aparelho invisível capaz de tratar boa parte dos problemas ortodônticos. O sistema é direcionado aos pacientes que fogem do tratamento com aparelhos fixos convencionais. Os alinhadores oferecem um tratamento customizado que deixam mais eficiente a correção ortodôntica. Além disso, o paciente ganha qualidade de vida, já que o aparelho raramente é notado, e pode ser retirado para as refeições ou em alguma ocasião especial. O Esthetic Aligner tem movimentos monitorados por computador e o paciente pode visualizar, através de um sistema 3D, como é esperado o sorriso após o término do tratamento. O plano da empresa é triplicar de tamanho nos próximos três anos Desde que a Esthetic Aligner começou em 2008, já foram produzidos mais de 210 mil alinhadores. Os alinhadores estéticos são produzidos na sede da empresa em Santo André, na região do ABC, na Grande São Paulo. Indicados para qualquer idade, os alinhadores proporcionam correção eficiente e é direcionado para pessoas que fogem dos tratamentos com aparelhos fixos convencionais. “A empresa já possui 3 franquias e mais de 800 profissionais credenciados em todo o Brasil e no exterior” – explica Fernando Buranello. A estimativa é que a empresa feche esse ano com um faturamento acima dos 40% se comparado com o ano passado. “Existe um mercado muito grande a ser explorado e cada vez mais as pessoas percebem que o alinhador estético invisível é uma realidade para potencializar a qualidade de vida dos pacientes” – finaliza o diretor técnico da Esthetic Aligner. Fonte: Digital Trix Comunicação