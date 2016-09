Estudantes de São José dos Campos têm destaque em olimpíadas

Alunos do Colégio Poliedro conquistam resultado histórico na 19ª Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA) e na 10ª Mostra Brasileira de Foguetes

Com esforço e dedicação, os alunos do Colégio Poliedro São José dos Campos e São Paulo conseguiram um excelente resultado na 19ª Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA) e na 10ª Mostra Brasileira de Foguetes (MOBFOG).

As competições são realizadas anualmente em parceria com a Sociedade Astronômica Brasileira (SAB) e a Agência Espacial Brasileira (AEB) e tem como objetivo despertar o interesse dos alunos do Ensino Fundamental ao Médio por Astronomia, Astronáutica e Ciências.

A edição 2016 rendeu aos estudantes um total de 108 medalhas, o que representa mais que o dobro das medalhas conquistadas no ano passado (51). Esse resultado garantiu ainda as classificações de dois alunos para a Jornada Espacial e de três estudantes para a Jornada de Foguetes, competições direcionadas aos participantes com alto desempenho na OBA e MOBFOG.

Ainda foram selecionados 33 alunos para as pré-seletivas internacionais, que formarão as equipes do Brasil para a Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica (IOAA) e a Olimpíada Latino Americana de Astronomia e Astronáutica (OLAA).

O Colégio Poliedro busca incentivar a participação dos alunos em todas as áreas, pois competições trazem oportunidades para aprender ciência de um modo diferente. “O incentivo que os alunos receberam da escola e dos pais certamente foi muito importante para a construção desse histórico resultado”, destaca Lucas Nyari, analista de suporte para olimpíadas do Poliedro.

Confira os resultados obtidos pelos alunos do Poliedro Ensino Fundamental – São José dos Campos OBA Ouro (12), Prata (17) e Bronze (14) MOBFOG Ouro (2), Prata (5) e Bronze (14) Ensino Médio – São José dos Campos OBA Ouro (7), Prata (13) e Bronze (10) MOBFOG Bronze (3) Ensino Médio – São Paulo OBA Ouro (1), Prata (5) e Bronze (5)

Sobre o Colégio Poliedro

O Colégio Poliedro de São José dos Campos (SP) figura no ranking das 100 melhores escolas do Enem 2014. Além disso, é o segundo colocado na região do Vale do Paraíba e o segundo no País no recorte dos 30 alunos com melhor desempenho nesta prova. Neste ano, o Poliedro foi o colégio particular que obteve mais medalhas na Olimpíada Nacional de História do Brasil (ONHB).

O Poliedro é uma marca educacional reconhecida principalmente pelo alto índice de aprovações em universidades públicas. No Vestibular 2016, foram 663 aprovações na Fuvest. Ao todo, o Poliedro já contabiliza, em 2016, 1.397 aprovados pelo SISU/Enem, em 86 universidades de 23 diferentes estados, mais o Distrito Federal. Há 20 anos, o Poliedro é o curso que mais aprova no Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA). Neste ano, os alunos conquistaram 43 das 140 vagas disponíveis no Instituto.

Em 2015, o Poliedro foi a marca educacional mais reconhecida do Brasil na aplicação de tecnologia em educação. Venceu três prêmios: Partner of the Year 2015 da Microsoft, na Categoria Educação – América Latina; IT Leaders 2015, concedido pela Computerworld; As 100+ Inovadoras no uso de TI, concedido pela ITMidia com auditoria da PWC. Além disso, o Colégio Poliedro faz parte do seleto grupo com o certificado de Showcase School pela Microsoft. No Brasil, apenas quatro escolas participam.

Mais informações em www.sistemapoliedro.com.br.

Fonte: ADS Comunicação Corporativa