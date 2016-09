Profissionais da mostra sul-mato-grossense apresentam projetos na TV CASA COR

A equipe estará em Campo Grande nos dias 20, 21 e 22 de setembro

Pela primeira vez, a equipe da TV CASA COR fará a cobertura completa da CASA COR Mato Grosso do Sul. Com exclusividade, a jornalista Marcia Carini conversará com os 41 profissionais que assinam os 30 ambientes e apresentará, em primeira mão, imagens da mostra sul-mato-grossense nos dias 20, 21 e 22 de setembro.

A jornalista apresenta a TV CASA COR ao VIVO direto das mostras de todo o país de uma maneira bem humorada e descontraída observando detalhes da arquitetura, decoração, design e paisagismo dos projetos. Os profissionais são convidados para o programa diário, e eles respondem tudo sobre o conceito e as ideias trabalhadas nos ambientes.

O programa apresenta toda a cobertura da CASA COR, sempre às 16h, de segunda a sexta, no Canal do Youtube e no Facebook. Acesse e confira toda a programação no link www.casa.com.br/tv-casa.

Serviço

A CASA COR MS vai até o dia 09 de outubro, na avenida Afonso Pena, 4025.

Horário: de terça a domingo e feriados, das 16 às 22 horas

Mais informações: www.casacor.com.br/matogrossodosul

Ingressos: R$ 40 – inteira; R$ 20 – meia entrada

Estudantes, professores, idosos acima de 60 anos, pessoas com necessidades especiais e seus acompanhantes e doadores de sangue pagam meia entrada, mediante apresentação de carteirinha. Crianças de até 12 anos não pagam. Assinantes da Revista Veja têm 20% de desconto na entrada e segurados Porto Seguro, 15%.

Sobre a CASA COR Mato Grosso do Sul: A mostra está em Mato Grosso do Sul desde 2009, com a realização da primeira edição. A segunda, foi em 2011 e a terceira em 2014, juntas as edições somaram 60 mil visitantes, sendo palco de eventos corporativos, desfiles de moda, festival gastronômico, além de cenário para editoriais e fonte de reportagens para a imprensa. Em 2014, a CCMS transformou dois andares do novo prédio do Hospital de Câncer de Campo Grande – Alfredo Abrão.

Sobre a CASA COR: Criada em 1987, CASA COR é hoje o mais completo evento de arquitetura, decoração e paisagismo das Américas. Uma empresa do Grupo Abril, além do tradicional e conhecido evento em São Paulo, o Grupo CASA COR reúne hoje 18 franquias nacionais e 5 internacionais. Em 2012, a CASA COR foi eleita a melhor atração turística do Brasil, desbancando grandes eventos como Fórmula 1, Rock in Rio e Parintins. O Prêmio é uma realização do Grupo Companhia de Viagem.

