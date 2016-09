Boletim de Pautas nº97

Boletim de Pautas da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa Número 97 – 20 de setembro de 2016 Embrapa impediu a entrada

de mais de 70 espécies

de pragas agrícolas no Brasil A entrada de apenas uma dessas pragas poderia ter causado danos bilionários à economia nacional Leia mais

Fertilização in vitro pode acelerar melhoramento genético de rebanhos leiteiros Técnica encurta o processo em, no mínimo, três gerações para melhorar qualidade do leite Leia mais Zoneamento de risco climático do Mato Grosso tem participação de setor produtivo Pesquisadores validam informações de pesquisa com produtores e instituições ligadas a soja e milho Leia mais

Enzimas promovem produção mais limpa de biodiesel Lipases substituem catalisadores químicos e podem ser

reaproveitadas após o processo Leia mais Hotsite

Revista

