Com crédito abundante, baby boomers aumentam gastos no Centro-Oeste

O tempo em que os maiores de 60 anos estavam destinados somente aos afazeres domésticos fica cada dia mais distante: com uma rotina atual preenchida pelas mais diversas atividades e com o acesso ao crédito facilitado para os aposentados, a geração baby boomer tirou o escorpião do bolso e está consumindo cada vez mais, aponta a Pesquisa Nacional sobre Liquidação de Cheques realizada pelo TeleCheque, serviço oferecido pela MultiCrédito. De acordo com os dados, o gasto médio por pessoa em agosto ficou em R$ 1.413,00, incremento de 12,32% em relação aos dados de julho. Com o consumo mais elevado, os baby boomers ampliaram sua participação no mercado de cheques em 9,09%, ocupando 36% desse mercado.

Mesmo com aumento no valor de compras no crediário, mulheres honram mais pagamentos em agosto

Na Pesquisa Nacional sobre Liquidação de Crediário realizada pela MultiCrediário, serviço oferecido pela MultiCrédito, foi identificado que as mulheres do Centro-Oeste aumentaram o tíquete médio de suas compras: passaram de R$ 320,00 em julho para R$ 397,00 em agosto, incremento de 24,06%. Mesmo gastando mais, elas conseguiram aumentar o volume de pagamentos honrados durante o mês, atingindo 91,27% (ante os 87,35% registrados no mês anterior). Quanto aos homens, apesar de também terem aumentado o valor dos gastos parcelados, diminuíram o volume de pagamentos honrados: totalizaram 87,21% durante o mês, queda de 0,84% em relação ao resultado do mês anterior.

Sobre a Pesquisa TeleCheque

A pesquisa é feita com base nos valores das transações em reais monitorados pelo serviço TeleCheque em diversos segmentos, como alimentação, automotivo, calçados, combustíveis, educação, eletroeletrônicos, joalheria e bijuterias, magazines e lojas de departamentos, máquinas e peças, material de construção, móveis, decoração e artigos para o lar, produtos, saúde, serviços, turismo, entretenimento e vestuário. São monitorados aproximadamente 10 mil pontos de venda distribuídos em 890 municípios do País, com exceção dos Estados do Acre, Rondônia, Amapá, Roraima e Tocantins.

Sobre a MultiCrédito

Com mais de 30 anos de atuação, a MultiCrédito se destaca por oferecer a seus clientes eficiência, segurança, performance tecnológica e inteligência em todas as etapas de diversos processos de crédito. A empresa é detentora das marcas TeleCheque®, especializada em análise de crédito de pagamentos com cheques, e MultiCrediário®, especialista na análise de crédito e no fornecimento de soluções para pagamentos realizados por meio de crediário e de boletos. A empresa é associada à Associação Brasileira de Serviços de Informação, Verificação e Garantia de Cheques (Abracheque). Mais informações sobre a MultiCrédito podem ser obtidas pelo telefone 0800 285 9131.

Fonte: RP1