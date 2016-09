Sherwin-Williams é a primeira indústria de tinta a apoiar Movimento Brasil por um Pintor Melhor

O grupo trabalha na conscientização dos pintores brasileiros por uma classe mais forte, qualificada e profissional

A Sherwin-Williams foi a primeira indústria de tinta a apoiar o Movimento Brasil por um Pintor Melhor. O grupo conta com mais de 20 mil seguidores e trabalha na conscientização dos pintores brasileiros por uma classe mais forte, mais qualificada e mais profissional. “A parceria junto à Tintas Sherwin-Williams nos ajudará a encurtar e muito o processo de consolidação do nosso movimento”, disse Leandro Piovesan, integrante do grupo. A partir desta conquista, o Movimento será oficialmente lançado na Feitintas, Feira da Indústria de Tintas, Vernizes e Produtos Correlatos, que receberá em torno de 32 mil visitantes, entre os dias 21 e 24 de setembro, em São Paulo.

Com abrangência nacional, o grupo luta pela importância da profissionalização individual do pintor, almejando conquistar o apoio da sociedade, meios privados e públicos, para o ajuste das condições de trabalho e salário do pintor. Falando com toda a cadeia de tintas, fabricantes, lojistas, consumidores finais e principalmente pintores, “nosso objetivo é primeiro mudar o comportamento do pintor e, depois sim, com uma classe mais fortalecida e profissionalizada, poderemos avançar”, disse Piovesan.

Segundo Daniel Blumen, diretor de marketing da Tintas Sherwin-Williams, “o Movimento Brasil por um Pintor Melhor desempenha um trabalho muito importante, fazendo com que enxergássemos um grande potencial para apoiarmos. Além disso, identificamo-nos muito com a iniciativa de profissionalização da categoria, assemelhando-se ao que a Tintas Sherwin-Williams faz no projeto Academia do Pintor, formando, aperfeiçoando e profissionalizando ainda mais os pintores e trabalhadores da construção civil do Brasil. Por isso, o Movimento chamou a nossa atenção, fazendo com que naturalmente nos tornássemos a primeira indústria de tinta a apoiá-los. Estamos muito honrados com este start, que certamente despertará o mercado de tintas para dar andamento na parceria em que a Tintas Sherwin-Williams foi percussora”.

Conquistas do Movimento

Entre as conquistas, Juliano Alcântara, o idealizador do projeto, Rafael Martins da Academia da Pintura que grava vídeos técnicos sobre tintas, ferramentas e aplicação de produtos relacionados à área, e, Leandro Piovesan, fundador da página do Movimento no Facebook se emocionam com os relatos que recebem de profissionais que têm enxergado um novo ponto de vista para o dia o dia da profissão. Iniciando as ações nas redes sociais, o Movimento tem engajado pintores do Brasil e objetivando a expansão agradecem as parcerias.

“A Sherwin-Williams nos fez ver como uma empresa com tanta história e representação mundial, é capaz de entender a necessidade do pintor profissional, aquele que está no dia a dia, pintando um apartamento, uma sala comercial… No fez ver que se preocupam não só em vender tinta, mas também em informar e formar o pintor para uma melhor qualificação profissional”, destacou Piovesan.

Como fazer parte?

O pintor que conhece, entende e muda seu comportamento, já é um representante do MBPM, porém ele pode se cadastrar no site (www.movimentobrpintor.com.br), ter acesso exclusivo às informações que vão agregar em sua formação profissional e receber gratuitamente a camiseta do Movimento. “Temos inclusive um canal exclusivo para lojistas, ele acessa a página “Lojista”, recebe algumas instruções iniciais e se cadastra em um canal exclusivo. A partir daí, nós fazemos um filtro do perfil da loja e entramos em contato para o envio de um kit de materiais de Merchandising local. Entendemos que a logística é a peça fundamental no processo de introdução do MBPM aos pintores que ainda não estão na internet e não nos conhecem”, finalizou Piovesan.

Sobre a Tintas Sherwin-Williams

A Tintas Sherwin-Williams está presente no Brasil há mais de 70 anos, atuando entre as principais fabricantes do Brasil. A companhia produz tanto para o segmento imobiliário, como industrial, automotivo, aerossol, e tinta em pó, com marcas reconhecidas como Metalatex, Novacor, KemTone, Colorgin, Aquacryl, Design, Spazio, Classic e Sumaré, disponíveis em mais de 15 mil pontos de vendas.

A empresa é uma das fabricantes de tintas que mais investem em pesquisa e desenvolvimento, sendo responsável por diversos produtos que tornaram-se referência no mercado. A Sherwin-Williams foi eleita pela revista Forbes, por dois anos consecutivos, a empresa mais inovadora do mundo no setor de tintas. Em 2015, foi premiada na categoria Ouro pela Coca-Cola FEMSA Brasil em seu programa de reconhecimento dos melhores.

Localizada no estado de São Paulo e de Pernambuco, a Sherwin-Williams possui escritórios e fábricas nos municípios de Taboão da Serra/SP e Igarassú/PE, no segmento imobiliário. Também faz parte do grupo a unidade de tintas industriais, aerossol e tinta em pó em Sumaré/SP.

Fonte: Alfapress