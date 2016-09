Piracanjuba participa de feira de alimentos nos Estados Unidos

A 20ª edição da Americas Food and Beverage Show acontecerá em Miami, nos dias 26 e 27 de setembro

A Coordenadora de Comércio Exterior da Piracanjuba, Silvana Oliveira, embarca para os Estados Unidos no próximo domingo (25/09­), onde participará da 20ª edição da Americas Food and Beverage Show, uma das maiores feiras de alimentos e bebidas das Américas. O evento acontecerá nos dias 26 e 27 de setembro, em Miami, e vai reunir os principais players do trade alimentício mundial. A empresa integra a delegação de expositores brasileiros que participam da feira com o apoio da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil).

Quem visitar o local poderá passar no estande da Piracanjuba e degustar vários produtos, como leite condensado, creme de leite, bebida láctea e doce de leite, além de obter mais informações sobre o portfólio de produtos da marca. “Nossa meta é atingir, primeiramente, o consumidor brasileiro, que vive nos Estados Unidos. Em seguida, queremos que os americanos conheçam nossos produtos e passem a incorporá-los no dia a dia”, afirma a coordenadora de Comércio Exterior da empresa, Silvana Oliveira.

Atualmente, a Piracanjuba já exporta para os Estados Unidos, Angola, Chile, Venezuela e Paraguai. Os produtos que mais interessaram aos compradores é, geralmente, o leite em pó, seguido de leite condensado, creme de leite e bebidas lácteas.

Sobre a Piracanjuba

A marca Piracanjuba, pertencente ao Laticínios Bela Vista, completou 60 anos em 2015 e é nacionalmente reconhecida pelas inúmeras inovações no segmento lácteo, proporcionando mais qualidade e praticidade aos seus consumidores. Está entre as 20 marcas mais presentes nos lares de todo o país e é pioneira no mercado por lançar produtos nutritivos, como bebida láctea com cereais, produtos lácteos para pessoas com intolerância à lactose e queijos em porções individuais.

Sobre o Laticínios Bela Vista

O Laticínios Bela Vista possui um portfólio com mais de 100 produtos, distribuídos nas marcas Piracanjuba, Pirakids, LeitBom e Chocobom, comercializados em todas as regiões do Brasil. Com faturamento de mais de R$ 2 bi e capacidade de processamento de 5 milhões de litros de leite por dia, gera mais de 2 mil empregos diretos e possui três unidades fabris, localizadas em Bela Vista de Goiás (GO), Maravilha (SC) e Governador Valadares (MG). A empresa é uma das cinco maiores indústrias de laticínios do Brasil e vem recebendo importantes reconhecimentos nacionais e internacionais relacionados à marca Piracanjuba, aos produtos e à gestão, fundamentada em valores sólidos, como ética, valorização das pessoas e responsabilidade socioambiental.

Serviço:

Os produtos Piracanjuba podem ser encontrados nas maiores redes supermercadistas e atacadistas do país.

http://www.piracanjuba.com.br/ / 0800 722 1718