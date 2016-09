A Corus Entertainment anuncia vários novos acordos de conteúdo internacional para as séries originais Buying the View, Masters of Flip e Cheer Squad

A Corus assina acordos de conteúdo com o Discovery Channel, para o canal TLC da Polônia, e DLife na região Oriente Médio e Norte da África (MENA), A+E Networks UK para o canal Lifetime®, do Reino Unido e África Subsaariana, e Foxtel para o LifeStyle YOU, da Austrália

Masters of Flip está agora disponível em mais de 90 países, Buying the View, em mais de 60 países e Cheer Squad agora na Austrália

TORONTO, 20 de setembro de 2016 – Com uma crescente gama de conteúdo distribuído mundialmente, a Corus Entertainment Inc. anunciou hoje que vendeu as séries de lifestyle canadenses favoritas dos fãs, Masters of Flip e Buying the View em vários países, assim como a série-documentário improvisada Cheer Squad na Austrália.

“Nossa oferta de conteúdo premium improvisado continua a despertar interesse em compradores do mundo todo, consolidando a nossa presença como um forte participante na distribuição de conteúdo global”, disse John MacDonald, vice-presidente sênior de conteúdo para mulheres e estilo de vida, da Corus Entertainment. “Com nova programação variada em desenvolvimento, estamos ansiosos para anunciar ofertas adicionais nas próximas semanas”.

MASTERS OF FLIP (26×60′)

As duas primeiras temporadas de Masters of Flip foram vendidas ao Discovery Channel para o TLC na Polônia e ao DLife, no Oriente Médio e Norte da África (MENA), e para o A+E Networks UK, para o canal de entretenimento Lifetime®, do Reino Unido e África Subsaariana. A Corus anunciou primeiramente as vendas do Masters of Flip ao Nine Entertainment Co. (Nine Network) da Austrália (temporadas um e dois), Life Inspired em Cingapura, Hong Kong/Macau, Taiwan, Indonésia e Malásia/Brunei (temporada um), Discovery Channel da Noruega (temporada um) e Scripps Networks dos EUA (temporada um). Com essas vendas, o Masters of Flip está agora disponível em mais de 90 países.

A série de lifestyle de sucesso Masters of Flip mostra o dinâmico supercasal Kortney e Dave Wilson, que aceita o desafio de transformar seus investimentos imobiliários decadentes em deslumbrantes e vendáveis casas de família. Trabalhando com prazos e orçamentos limitados, esse casal da vida real faz da sua perspectiva agradável e positiva a força motriz por trás de seus projetos. Apesar da sempre presente “frustração da reforma”, eles permanecem otimistas e educados com os empreiteiros, vendedores e, o mais importante, um com o outro! A série é produzida pela Rhino Content e desenvolvida em parceria com a Corus Entertainment.

BUYING THE VIEW (26×30′)

A primeira temporada de Buying the View foi vendida ao Discovery Channel, para o canal TLC da Polônia e para o DLife, na região MENA. A Corus anunciou primeiramente as vendas do Buying the View para o Nine Network, da Austrália, AETN na Ásia e para o Dove Channel da CS Media Group, na Itália. Com essas vendas, a série está agora disponível em mais de 60 países.

Buying the View mostra propriedades de luxo, com vistas espetaculares de praias em Miami, passando pelo brilho do crescente horizonte de Toronto, até os majestosos chalés de montanha em Whistler. Em cada episódio de meia hora, os espectadores se juntam aos corretores e potenciais compradores na busca de casas, onde a vista de milhões de dólares sempre fecha o negócio. A série é produzida pela Our House Media, em parceria com a CorusEntertainment.

CHEER SQUAD (10×60′)

A primeira temporada de Cheer Squad foi vendida à Foxtel, para o LifeStyle YOU da Austrália. O Great White Sharks é uma irmandade que se apoia por meio do primeiro amor, de novos empregos, de términos traumáticos de relacionamentos e tudo o mais. Mas eles também são atletas de elite, idolatrados por milhares, e integrantes da melhor equipe de torcida all-star do mundo. Cheer Squad seguirá os bicampeões mundiais de torcidas na longa caminhada para defender seu título, enquanto tenta equilibrar a vida fora das apresentações, obcecados na batalha para permanecer no topo.

No MIPCOM, a Corus será representada por Rita Carbone Fleury, que supervisionará as vendas globais dos conteúdos originais da Corus. Rita Carbone Fleury é uma experiente executiva de vendas de transmissão, com ampla experiência internacional. Alguns de seus clientes passados são Bell Broadcast & New Media Fund, QVF Productions, Vérité Films, marblemedia, Studio B Productions, BRB International (Espanha) e RAI Italian Television Corporation. Para saber mais sobre vendas, visite Rita Carbone Fleury, vendas mundiais, neste MIPCOM, no estande P-1.A0 — da Telefilm.

##*##

Sobre a Corus Entertainment Inc.

Corus Entertainment Inc. (TSX: CJR.B) é uma empresa líder de mídia e conteúdo, que cria e fornece marcas e conteúdo de alta qualidade em várias plataformas para o público do mundo todo. O portfólio de ofertas de multimídia da empresa engloba 45 serviços de televisão especializada, 39 estações de rádio, 15 redes de televisão convencionais, uma empresa de conteúdo global, ativos digitais, eventos ao vivo, publicação de livros infantis, software de animação, tecnologia e serviços de mídia. A lista de marcas premium da Corus inclui Global Television, W Network, OWN: Oprah Winfrey Network Canada, HGTV Canada, Food Network Canada, HISTORY®, Showcase, National Geographic Channel, Q107, CKNW, Fresh Radio, Disney Channel Canada, YTV e Nickelodeon Canada. Visite a Corus no site www.corusent.com.

Sobre o Discovery Communications

A Discovery Communications (Nasdaq: DISCA, DISCB, DISCK) satisfaz curiosidades e envolve os superfãs com uma carteira de programas premium não ficção, esportes e marcas de programação infantil. Chegando a 3 bilhões de telespectadores acumulados em toda a TV paga e plataformas de televisão aberta, em mais de 220 países e territórios, a carteira da Discovery inclui as marcas globais do Discovery Channel, TLC, Investigation Discovery, Animal Planet, Science and Turbo/Velocity, bem como a OWN (Oprah Winfrey Network) nos EUA, Discovery Kids, na América Latina, e Eurosport, a provedora líder de conteúdo local relevante premium de esportes em toda a Europa. A Discovery atinge públicos em todas as telas, por meio da programação digital primeiro, do Discovery VR, Seeker and SourceFed Studios, bem como ofertas over-the-top e TV Everywhere, incluindo Eurosport Player, DPlay, Descoberta K!ds Play e Discovery GO. Na Europa Central e Oriental, Oriente Médio e África, 20 marcas Discovery atingem 552 milhões de espectadores cumulativos em 109 países e territórios, com programação personalizada em 21 idiomas. Para obter mais informações, visite o site www.discoverycommunications.com.

Sobre a A+E Networks UK

A A+E Networks® UK é uma joint venture entre a A+E Networks® e a Sky. Seu portfólio de canais de entretenimento e informações inovadores e de alta qualidade inclui o HISTORY®, o Lifetime®, o Crime + o Investigation® e o H2®. A A+E Networks UK foi lançada em novembro de 1995 e hoje opera 19 canais, com 121 milhões de assinaturas, transmitindo em 45 milhões de lares em 90 países do Reino Unido, Escandinávia, Benelux, Europa Central e do Leste, África Subsaariana e no Oriente Médio.

Sobre a Foxtel

Foxtel é uma das empresas de mídia mais progressistas e dinâmicas da Austrália, empregando diretamente cerca de 2.800 pessoas e entregando serviços diversificados de televisão por assinatura a cabo, satélite e distribuição de banda larga. Oferecemos a melhor experiência de entretenimento todos os dias a cada assinante, nos 2,9 milhões de lares onde entregamos programação nova e inspiradora em todos os gêneros, os canais mais populares do mundo e o investimento em conteúdo local de alta qualidade. Como campeões constantes de inovação, trouxemos aos clientes o gravador digital pessoal iQ, a maior oferta HD da Austrália, o aplicativo Go App da Foxtel para tablets e dispositivos móveis, serviço de internet TV, Foxtel Play, serviço de entretenimento por assinatura on demand (SVOD), Presto e televisão, pacotes de banda larga e telefone fixo com internet e serviços de voz Foxtel entregues através maior rede de telecomunicações da Austrália. A Foxtel é de propriedade da Telstra Corporation Limited ACN 051 775 556 (50%) e News Corporation (50%). foxtel.com.au

Para obter mais informações ou solicitar imagens, entre em contato com: Cathy Kurzbock, gerente de publicidade da Corus Entertainment, pelo telefone +1 (416) 860-4219, ou pelo e-mail cathy.kurzbock@corusent.com; No MIPCOM – Mary Powers, MPowers Communications, mpowers@mpowers.ca

FONTE Corus Entertainment Inc.