SulAmérica promove 18ª edição do Dia da Cidadania no Rio de Janeiro

Rio de Janeiro, 20 de setembro de 2016 – A SulAmérica realiza neste sábado (24) a 18ª edição do Dia da Cidadania, evento social gratuito de promoção à saúde e ao bem-estar, na praça da estação do metrô Estácio, no bairro Cidade Nova. A ação será realizada de 9h às 15h em parceria com a ONG Aliança Resgate (ARONG) e com apoio de mais de 40 organizações locais, além de contar com a participação de 200 voluntários da seguradora. Realizado desde 2009, o evento tem como objetivo levar serviços de saúde, lazer e cultura e esporte para os moradores das comunidades da região. Nesta edição, a expectativa é promover mais de 10 mil atendimentos à população.

O grande destaque do evento será o foco em empregabilidade. Haverá atendimento ao público para orientação profissional, preparação para o mercado de trabalho, dicas de como se comportar em uma entrevista de emprego e apoio na produção de currículo. Os interessados poderão, durante o próprio evento, efetuar inscrição em cursos profissionalizantes de instituições parceiras, além de cadastro em diversos bancos de currículos.

Em linha com o programa SulAmérica Saúde Ativa, conjunto de iniciativas da seguradora para estimular a qualidade de vida, a programação contemplará as cinco dimensões do bem-estar: saúde física, relações sociais, saúde financeira, participação na comunidade e propósito de vida. Cada espaço terá uma programação própria de serviços gratuitos, orientação de especialistas e atividades educativas. Além disso, dois palcos receberão shows e apresentações de grupos culturais locais ao longo de todo o dia.

“O Dia da Cidadania tem contribuído para fomentar a cultura de prevenção à saúde nas comunidades do entorno da matriz da SulAmérica, com mais de 30 mil atendimentos promovidos desde a primeira edição, em 2009. Além disso, o evento tem sido uma grande oportunidade de estreitar vínculos e fortalecer uma ampla rede do bem na região”, afirma a diretora de Capital Humano e Sustentabilidade da SulAmérica, Patrícia Coimbra.

Destaques da programação:

Empregabilidade: atendimento individual a jovens e adultos;

Orientação sobre cursos profissionalizantes e de graduação;

Cadastramento em bancos de currículos;

Oficinas de línguas;

Atendimento especializado para exame de sangue e aferição de pressão;

Avaliação sobre composição corporal, equilíbrio, força e coordenação motora;

Orientação sobre saúde bucal;

Orientação sobre prevenção ao câncer de mama;

Orientação sobre prevenção à dengue;

Educação para primeiros socorros;

Atendimento psicológico e educação emocional;

Nutricionista;

Oftalmologista;

Orientação jurídica;

Orientação sobre finanças pessoais;

Orientação ao consumidor

Orientação para mediação de conflitos;

Corte de cabelo;

Educação ambiental;

Recreação esportiva;

Brechó solidário;

Diversas atividades infantis, como pula-pula, piscina de bola e pintura de rosto.

Dia da Cidadania SulAmérica Rio de Janeiro

Data: 24 de setembro de 2016.

Horário: Das 9 às 15 horas.

Entrada: Gratuita.

Local: Praça da saída do metrô Estácio, no bairro Cidade Nova.

Realização: SulAmérica, em parceria com a ONG Aliança Resgate (ARONG).

Apoio: Associação de Moradores, Centro de Referência de Assistência Social, Vagas.com, Instituto Brasileiro de Línguas, Ministério Plena Unção, Universidade Estácio de Sá, Associação Brasileira de Odontologia do Rio de Janeiro, Círculo de Amigos do Menino Patrulheiro de Santa Teresa, Caminho Melhor Jovem, Secretaria Estadual de Ambiente, Ministério da Justiça, Centro Municipal de Saúde Marcolino Candau, Comlurb, Contax, Cruz Vermelha, Instituto Ver e Viver, ISBET Educação para o Trabalho, Light, Nova Casa do Trabalho, Seguradora Líder, SESI – Serviço Social da Indústria, SindRio, UniCarioca, Centro de Integração Empresa Escola, Lee Hecht Harisson, Anjos da Visão, Clínica de Olhos São Francisco de Assis, Essence Terceirização de Mão de Obra, Conselho Tutelar do Rio de Janeiro, Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor, Associação de Moradores do Rio Comprido, ONG Ressurgir, CEFIS – Centro de Excelência Física, Centro de Valorização da Vida, Home Doctor, Associação Brasileira de Apoio aos Pacientes de Câncer, Associação pela Saúde Emocional de Crianças, Instituto Autoglass, Korporativa, Inthegra e Grupo Arco Íris.

Sobre o SulAmérica Saúde Ativa

Desde 2002, a SulAmérica oferece aos segurados o programa Saúde Ativa, um conjunto de iniciativas de incentivo à saúde e ao bem-estar com o objetivo de estimular hábitos de vida mais saudáveis e, consequentemente, prevenir doenças e suas complicações. O programa parte do mapeamento de estado de saúde, estilo de vida e riscos de cada segurado para determinar o encaminhamento dos beneficiários a programas específicos de estímulo ou mudança de comportamentos. Em linha com esse conceito, a SulAmérica anunciou em 2015 uma parceria com a norte-americana Healthways, maior provedora independente de soluções em saúde e bem-estar do mundo. Por meio da joint-venture, a companhia está sofisticando as iniciativas de promoção à saúde, a partir de uma visão abrangente do bem-estar, contemplando cinco grandes dimensões: propósito de vida, segurança financeira, relações com a comunidade, vida social e saúde física.