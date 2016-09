Capital sedia campeonato de Muaythai nesse sábado

No próximo dia 24/09 acontecerá à primeira edição do NAK ROB – Desafios de Muaythai, evento de Muaythai Tradicional que será realizado no Ginásio de Esportes Colégio ABC ( Rua Antônio Correa 2055- Vila progresso). Evento realizado pelos professores Marcos Ramos e Raphael Lubacheski, presidente e vice-presidente da Liga Sul Mato Grossense de Muaythai.

Haverá 61 participantes entre lutas amadoras, Pro-m e profissionais, que serão lutas casadas e GPs com disputas de cinturões, onde terá muitos atletas de altíssimo nível do Estado. Com premiações, cinturões e medalhas.

O evento será dividido em dois momentos, CARD Amador iniciando as 14:30 e CARD Pro-m e profissional as 19:30. (Entrada 20,00 antecipado; 30,00 na hora).

Atletas que disputarão o GP 67kg Masculino Junior (cinturão): Gustavo Henrique; Rafael Ajala; João Vitor e Erick Cardoso.

Atletas que disputarão o GP 67kg Masculino Adulto (cinturão): Geovane Carvalho; Vinicius Polidoro; Clodoaldo Gomes e Wagner Silva.

Atletas que disputarão o GP 57kg Feminino Adulto (cinturão): Débora Santos; Karini Menacho; Karol Pimentinha e Soraia Aslan.

E grandes disputas profissionais entre: Wendel Jamaica X Victor Henrique (60kg); Matheus Oliveira X Yuri Moreira (57kg) e a luta principal e mais esperada da noite entra duas fera do ringue San Coelho X Gabriel Rodrigues (71kg).

Serviço: Contato com o professor Raphael Lubacheski, vice-presidente da Liga Sul-Mato-Grossense de Muaythai e realizador do evento, pelo telefone (67) 99213-6503

Fonte: Imprensa Social João Prestes