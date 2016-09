DL amplia sua linha de gadgets vestíveis com pulseira inteligente e-Fit

Novidade conta com funções que monitoram o percurso, exercício e sono, além de bateria de longa duração e tecnologia anti-perda

A DL, fabricante nacional de eletrônicos, amplia sua linha de gadgets vestíveis com sua primeira pulseira inteligente: a e-Fit. Pesando apenas 21g, a novidade vem com funções para promover uma vida saudável. O gadget estará disponível no varejo em agosto na cor preta com preço sugerido de R$ 199,99.

Ao conectar a pulseira com um aplicativo no smartphone via Bluetooth é possível medir as distâncias percorridas ao longo do dia por meio da função hodômetro, as calorias queimadas e o número de passos dados. O produto permite ainda configurar notificações em sua tela de alertas com tecnologia OLED de mensagens, whatsapp, instagram, facebook e entre outros. No fim do dia a e-Fit possibilita monitorar o sono automaticamente, sem precisar de programação.

Os dados coletados pela pulseira ficam armazenados no aplicativo e é possível consultá-los a qualquer momento. Isso possibilita que o usuário consiga avaliar sua rotina e criar planos de ação para ter uma vida mais saudável.

Por meio do aplicativo é possível ainda programar um despertador para que o usuário possa ser acordado pela pulseira vibrando ao invés de utilizar o despertador. O gadget ainda possui tecnologia anti-perda, sempre que o usuário ficar longe do smartphone e perder a conexão com a pulseira, ela emitirá um aviso vibratório. Produzida em TPU (Polímero Termoplástico) a pulseira é a prova d’água, chuva e suor, o que possibilita o uso em diversas situações do dia.

A bateria tem duração de até 7 dias e possui tecnologia de carregamento rápido, garantindo agilidade na utilização do gadget. A e-Fit ainda conta com função que possibilita tirar fotografias por controle remoto. Basta posicionar a câmera e girar a pulseira para tirar a foto automaticamente.

“Acreditamos que a tecnologia vestível é um importante meio para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Queremos estar presente na vida das pessoas em diversos momentos com produtos de qualidade e preços justos” diz Francisco Hagmeyer Jr, diretor comercial e de marketing da DL.

Mais informações da DL pelo site: www.dl.com.br.

SAC

São Paulo: (11) 4063-6980

Rio de Janeiro: (21) 4063-5980

Demais localidades: 0800 031 4201

Sobre a DL

A DL é uma fabricante brasileira de produtos eletroeletrônicos de alta tecnologia. Fundada em 2004 e com fábrica instalada em Santa Rita do Sapucaí, um dos principais polos de tecnologia do país, também conhecido como Vale da Eletrônica, a DL é a maior vendedora de tablets do país. Desde 2015 a empresa está investindo no segmento de telefonia com a produção de celulares e smartphones. É neste ambiente de tecnologia que a DL vem desenvolvendo diversos trabalhos na área de pesquisa e desenvolvimento, acompanhando as tendências mundiais. O desafio da empresa é disponibilizar produtos customizados e dedicados ao público brasileiro com qualidade e preço justo.

Fonte: Press Porter Gestã Imagem