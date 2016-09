Shopping Centers ainda são polos de investimentos para novos empreendedores, afirma executivo

Mercado de franquias tem atravessado período instável da economia de forma positiva e se apresenta como o mais promissor para iniciar um negócio próprio

São Paulo, julho de 2016 – A nova realidade macroeconômica brasileira fez aumentar consideravelmente o número de novos empreendedores, justamente porque muitos profissionais ficaram com o dinheiro da rescisão contratual e optaram por abrir negócios próprios. De acordo com uma pesquisa da Serasa Experian, no primeiro quadrimestre deste ano cerca de 675 mil novos negócios foram criados no país, o que representa 4,1% a mais do que o mesmo período do ano passado. Para Francisco Ferraz, diretor de shoppings da 5R Shopping Centers, uma boa alternativa é ainda investir nos centros de compras. “Os shoppings possuem um excelente fluxo de pessoas, pois além de uma infraestrutura moderna contam com áreas de lazer e diversas opções gastronômicas, o que acaba fomentando ainda mais o consumo, mas ainda assim depende do produto”, afirma.

De acordo com o executivo, uma boa opção de investimento dentro dos shoppings é o setor de franchising, pois tem estrutura, treinamento especializado e mantém sempre um crescimento forte e consolidado. “O setor de franchising apresenta crescimento ano a ano, até mesmo em períodos conturbados da economia. Para se ter uma ideia, só no primeiro trimestre deste ano o aumento foi de 7,6%”, afirma. “Outro quesito importante é que diversos novos modelos de negócio foram lançados no mercado, nos quais há opções variadas de tamanhos e valores de investimentos”, ressalta Ferraz.

Antes de começar a pensar em operar, o executivo alerta sobre a necessidade de entender que nenhuma rede dá garantia de sucesso ao empreendedor, portanto, como qualquer outro setor, é importante realizar um planejamento adequado antes de tomar qualquer iniciativa. “Mesmo com grande suporte e treinamento especializado que diversas franquias concedem a seus franqueados, como em qualquer outro negócio, elas não dão garantias de sucesso. Por isso, é importante realizar uma boa pesquisa para entender se o shopping que você quer entrar possui um perfil de público necessário para seu produto ou serviço dar certo”, explica.

Além disso, Francisco destaca ainda dois pontos: não há a necessidade de ser um especialista no tema e o empreendedor pode ajudar a família passando o negócio de geração em geração. “Para empreender com franquias é necessário estar capitalizado, ter afinidade sobre o tema e ter muita força de vontade, qualidades pressupostas em qualquer interessado, por exemplo. O empreendedor também precisa lembrar que seu negócio pode ser um legado deixado a própria família no futuro”, salienta.

Outra dica importante para prosperar nos negócios é investir em empreendimentos localizados em cidades interioranas. “Segundo dados da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), 67% das inaugurações em 2015 foram no interior e para este ano 23 das 30 inaugurações estão previstas para ocorrer fora das capitais. Este movimento mostra a força e consolidação dos shoppings fora dos grandes centros, que hoje são polos de consumo consolidados”, complementa Francisco Ferraz.

