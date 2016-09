Especialista revela “Como formar e gerenciar um esquadrão de vendas” em Curitiba

Thiago Concer chega à capital paranaense com um verdadeiro tratamento de choque para donos de empresas e gestores comerciais

Nesse momento de crise econômica e política no Brasil que deixa a maioria dos empresários e investidores em um cenário de incertezas, pode não parecer, mas a solução está dentro de cada empresa.

Pelo menos, é nisso que acredita Thiago Concer, um dos maiores nomes em vendas no Brasil, que no dia 24 de setembro leva o workshop “Como formar e gerenciar um esquadrão de vendas” até Curitiba, no Hotel Deville, com promoção do portal sobre negócios e empreendedorismo e agenciador de palestras A Magia do Mundo dos Negócios. “Melhorar a gestão de vendas, criar indicadores, acompanhar e desafiar o vendedor é fundamental para melhorar os números e as atividades”, alerta Concer.

O objetivo é treinar e capacitar gestores comercias (gerentes, coordenadores, supervisores) e donos de empresa em diversos aspectos. “Como contratar, avaliar, acompanhar e demitir de uma maneira eficiente. Concer explica que esse seminário foi elaborado para quem busca resultados práticos e imediatos, com ferramentas altamente eficazes e 100% práticas. “É um verdadeiro tratamento de choque para donos de empresas e gestores comerciais”, reforça.

Os principais tópicos abordados serão: como encontrar novos vendedores excepcionais; quais perguntas fazer na hora de contratar; como treinar e avaliar um esquadrão de vendas; quais são as principais dificuldades dos vendedores e como treinar isso; como demitir vendedores; como evitar “dor de cabeça” com seus vendedores; como fazer uma campanha de vendas que funciona; por que vendedores dão desconto e como evitar isso; como premiar vendedores; ferramentas de gestão comercial; como fazer prospecção de novos clientes com eficiência; e técnicas de vendas.

Sucesso de público

O palestrante está acostumado a viajar pelo país com workshops voltado a vendas, e coleciona ótimos feedbacks de seus participantes. “Eles costumam dizer que, realmente, passam pelas situações apresentadas. Então, minha missão é propor uma nova visão para a resolução do problema. Assim, os participantes começam a repensar a maneira como lidam com o departamento de vendas”, conta Thiago.

“Como formar e gerenciar um esquadrão de vendas” já passou por São Paulo (capital), Santa Rosa e Porto Alegre (RS), Florianópolis (SC), além de Uberaba (MG), Marília, Ribeirão Preto e Sorocaba (SP), reunindo mais de 1 mil participantes.

SOBRE O PALESTRANTE

Thiago Concer é diretor do IEV (Instituo de Especialização em Vendas), a maior escola de vendas do Brasil e atualmente é considerado um dos maiores especialistas quando este é o assunto, além de ser o autor do livro: “Vendas não ocorrem por acaso”.

Sucesso na internet, Thiago já é uma das maiores revelações da internet, com milhares de acessos em seus vídeos. “Atuei como representante comercial, vendedor, gerente de marketing e gerente comercial”, lembra o palestrante.

Concer é bacharel em Relações Públicas, com estudos em Comunicação pela Universidade de Salamanca (na Espanha), extensão em Formação Executiva em Marketing de Varejo, Gestão de Vendas pela Academia Europeia de Negócios em Madri e Pós-Graduado, pela USP/SP, em Gestão de Comunicação e Marketing.

SOBRE A MAGIA DO MUNDO DOS NEGÓCIOS

A Magia do Mundo dos Negócios é um dos maiores portais sobre negócios e empreendedorismo que atua em diferentes vertentes como e-commerce, expedições de negócios nacionais e internacionais, eventos empresariais e agenciamento de palestrantes. Nascido em fevereiro de 2013 por meio de uma página bem sucedida de uma rede social como um hobby, o negócio deu tão certo que em junho 2015 ganhou um CNPJ se tornando uma empresa que tem como objetivo e propósito fazer a diferença na vida das pessoas e auxilia-las no mundo dos negócios. Atualmente, o portal registra mais de 150 mil acessos mensais – com picos de quase 200 mil, eventualmente. A página do Facebook já ultrapassou os 335 mil seguidores. E o Instagram já passa dos 12 mil seguidores. Tudo isso gera um alcance de quase 10 milhões de pessoas por mês.

www.amagiadomundodosnegocios.com.br

SERVIÇO:

Local: Hotel Deville – Rua Comendador Araújo, 99, Centro – Curitiba/PR

Dia: 24 de setembro (sábado)

Horário: Das 9h às 17h30

Investimento: R$ 594,00 (2º lote)

E-mail: contato@amagiadomundodosnegocios.com.br

Tel.: 41 3312-0331 ou 14 99103-6732 ou 48 9933-8274

Informações: https://doity.com.br/workshop-como-formar-e-gerenciar-um-esquadrao-de-vendas-com-thiago-concer

