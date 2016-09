Metodologia e Técnicas Eficazes para o Desenvolvimento de Planos de Comunicação Digitais

A JumpEducation promoverá nos dias 28 e 29 de outubro 2016 o Training Program sobre Planejamento de Comunicação em Meios Digitais e gostaríamos de convidá-lo(a) a participar conosco.

O que você precisa conhecer sobre o cardápio de opções digitais? Das soluções web mais clássicas às experiências inovadoras, incluindo mídias sociais, mobile marketing, formas de conteúdo colaborativo e outras tendências que já são realidade.

Cases bem-sucedidos e como foram construídos.

Como planejar sua ação, passo a passo, tendo em vista os objetivos estratégicos, as metas de campanhas e os resultados que sua empresa quer atingir.

Como medir tudo isso, quais ferramentas usar, como selecionar o que fazer, com bastante ou pouca verba.

Um único curso que discute os principais processos de decisão no planejamento de ações de comunicação digital.

Objetivos do Curso

Apresentar opções de campanhas e estratégias que utilizam as Novas Mídias (Mobile Marketing, TV Interativa e similares, Ações de Marketing em Sites de Busca, Redes Sociais, etc). Discutir uma metodologia que facilite o dia-a-dia no planejamento das ações de comunicação.

A Quem se Destina

Profissionais de empresas, agências e instituições envolvidos com projetos corporativos de comunicação digital. Profissionais de assessoria de imprensa, interessados em aperfeiçoar suas estratégias envolvendo os meios digitais.

Período do Curso

O Training Program conta com 16 horas, distribuídas em módulos especialmente desenvolvidos por professores com experiência comprovada no mercado. Aulas teóricas, vivências práticas e troca constante de experiências, são elementos indispensáveis para a total absorção dos conceitos apresentados.

Módulos Abordados

Módulo 1: O Amplo Cardápio Digital

Objetivo: Apresentar as principais opções em mídia digital para fazer campanhas de publicidade, ações de relacionamento e de construção de marca. A pirâmide de maturidade da marca e as escolhas de mídia: ações web tradicionais, web 2.0, games, ARG, mídia social e tudo isso junto. Cases e resultados

Conteúdo: O que é cada opção – Em que momento utilizar cada uma delas.

Módulo 2: Mobile Marketing

Objetivo: Apresentar os conceitos de mobile mkt e suas aplicações em campanhas, promoções e ações de relacionamento.

Conteúdo: O que é? O que pode ser feito? Players do mercado. Quanto custa uma ação em mobile e como planejá-la? Como medir os resultados? Cases e resultados.

Módulo 3: Digital: Caos e Inovação

Objetivo: Discutir o impacto do digital na comunicação, nos modelos de negócio e nas formas de relacionamento. Quebra de velhos paradigmas e novos modos de pensar. Pensar “out of the box” pode valer muito mais do que um grande orçamento.

Conteúdo: Comunicação e relacionamento digital. O que existe e o que está por vir. Tendências.

Módulo 4: Planejamento de Campanha passo a passo

Objetivo: Apresentar um passo a passo de como uma ação de comunicação em meios digitais é estruturada, tendo em vista o orçamento, as metas de negócio, os indicadores e as formas de medir os resultados.

Conteúdo: Planejamento de duas ações de comunicação com objetivos distintos – metodologia e exercício de construção coletiva.

Módulo 5: Indicadores e Métricas para Campanhas Digitais

Objetivo: Apresentar os principais conceitos de gestão de métricas para campanhas de comunicação, relacionamento e publicidade digital.

Conteúdo: O que são KPIs e qual sua importância. As formas de aferir resultados de uma campanha – onsite e offsite. Ferramentas gratuitas e proprietárias.

Módulo 6: Mídias Sociais – Objetivos Estratégicos e Etapas de Planejamento

Objetivo: Apresentar os principais objetivos estratégicos para o uso de mídias sociais, tendências, acertos e erros, precificação e etapas macro de um planejamento dentro da comunicação integrada.

Conteúdo: Quais seus objetivos e indicadores para estar nas mídias sociais? Quais as tendências de uso mais significativas? Como planejar um projeto em quatro etapas fundamentais? Cuidados essenciais na gestão de projetos de mídias sociais.

Módulo 7: Oficina de Planejamento de Comunicação Digital

Objetivo: Em grupos, elaborar um plano de comunicação (produto e marca) para alguns cases selecionados, a partir de requisitos do negócio e de orçamentos dados. Discutir a possibilidade do cardápio digital e treinar o uso da metodologia e da gestão de indicadores para a tomada de decisões.

Módulo 8: Apresentação dos grupos

Objetivo: Discutir estratégias concebidas, prós e contras, ideias inovadoras e lições aprendidas.

Professores

Alexandre Bessa / Senior Site Merchandiser / Amazon.com

Tore Haugland / CEO e Fundador / Ouvi HQ

Fred Pacheco / Especialista em Mídias Digitais

Rosângela Martins / Coordenadora de Marketing / Walmart

Diferenciais:

Modelo pedagógico focado em Desafios de Negócios , estrategicamente equilibrados entre Teoria e Prática;

, estrategicamente equilibrados entre Teoria e Prática; Booklets: Apostila compacta, impressa para consulta constante, servindo como um guia de referência no dia-a-dia profissional;

Apostila compacta, impressa para consulta constante, servindo como um guia de referência no dia-a-dia profissional; Guia de Aula: todo conteúdo dos treinamentos reproduzidos na íntegra;

todo conteúdo dos treinamentos reproduzidos na íntegra; Download completo das aulas;

Wi-Fi Free ;

; Certificado de Conclusão com a chancela JumpEducation.

JumpEducation

Datas: 28 e 29 de outubro de 2016 (Sexta-feira e Sábado)

Horário: das 8h30 às 18h00.

Local: Rua Flórida, 1.568 – Brooklin – São Paulo – SP

