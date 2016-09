CineMaterna convida as famílias cariocas para sessões especiais no RIOSUL

A nova edição do projeto vai exibir o filme “Desculpe o Transtorno”

O Kinoplex do RIOSUL Shopping Center vai ficar ainda mais atrativo no mês de setembro. Dando continuidade ao calendário com programação especial e atividades dedicadas às famílias cariocas, o empreendimento traz a nova edição do ‘CineMaterna’.

O projeto vai exibir sessões de cinema para mães e pais com bebês até 18 meses. O local é todo ambientado para ser amigável aos bebês – trocadores dentro da sala, som e ar condicionados suaves e luzes levemente acesas, equipados com fraldas, pomadas e lenços umedecidos, bem como um ‘estacionamento’ de carrinhos de bebês.

A nova edição do evento acontece na quarta-feira (21/09), às 14h, no Kinoplex RIOSUL, localizado no piso G3. Mamães, papais e filhos mais velhos também são bem-vindos. Para participar das sessões, basta ir ao cinema no dia e hora da sessão. Não é preciso reservar lugares.

O filme de cada sessão é escolhido, por enquete, de acordo com a programação em cartaz, no site do projeto CineMaterna,www.cinematerna.org.br. Os valores das sessões estarão disponíveis no mesmo endereço. “Desculpe o Transtorno” foi o longa-metragem escolhido para esta nova edição do CineMaterna RIOSUL.

Serviço:

Projeto: CineMaterna

Data: 21/09/2016

Horário: 14h

Endereço: Rua Lauro Müller, 116, Botafogo – RJ / Kinoplex RIOSUL, piso G3.

Fonte: MillerBaum