GC-5 chega ao mercado com time de consultores renomados

Consultoria avança no segmento de negócios com nove experts, professores e doutores premiados que oferecem soluções corporativas em empreendedorismo, vendas e inovação para capacitação de executivos e empresas



Com o objetivo de aprimorar habilidades e competência em executivos por meio de treinamentos corporativos, palestras e cursos de aperfeiçoamento, os empresários Glauco Cavalcanti e Germana Regazzi fundaram a consultoria GC-5 Soluções Corporativas. A empresa conta com uma equipe de renomados consultores, que atuam nas áreas de negociação, vendas, marketing, empreendedorismo, liderança, gestão, inovação e design thinking.

“A GC-5 surgiu do sonho em atender o mercado com excelência e já nasceu com o grande diferencial de oferecer serviços prestados por um time de consultores gabaritados e premiados pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), com grande expertise em negócios e trajetória profissional comprovada. Por isso, conseguimos oferecer qualidade e resultados comprovados por anos de docência”, afirma Glauco Cavalcanti, fundador da GC-5 Soluções Corporativas e autor do livro Decolando para o Futuro.

Com o lema “Entender para atender com excelência”, a GC-5, além de realizar palestras e oferecer consultoria, também mapeia qual a necessidade específica de treinamento que a empresa procura e monta uma solução corporativa que esteja alinhada com aquilo que o cliente realmente precisa. A empresa também conta com uma parceria com a Harvard Law School e leva para os EUA alunos interessados em aprimorar habilidades na área de negociação e gestão de conflito. O programa tem a duração de uma semana e trata-se de uma experiência acadêmica de primeira grandeza.

Atualmente com uma equipe de 9 consultores com ampla experiência de mercado, a GC-5 é reconhecida pela qualidade e alto valor agregado de seus serviços e já atendeu empresas dos mais diversos segmentos, como Aché, Calvin Klein, Casa Cor, Cola-Cola, Oracle, Petrobras, Serasa Experian e Unimed. Além disso, a empresa também já ministrou treinamentos corporativos para companhias como Bradesco, Visa, L’Oreal, Losango, Philip Morris, TAM e Volvo, entre muitas outras.

Com o sucesso da empresa, em 2016 a GC-5 investiu na ampliação de seus serviços, com o lançamento de treinamentos abertos ao público e novos treinamentos In-Company oferecidos às empresas. E para 2017 a empresa quer aumentar seu número de consultores para atender de forma ainda melhor o mercado, com soluções corporativas customizadas.

Conheça a equipe de consultores da GC-5:

Glauco Cavalcanti – Área de Negociação

É fundador da GC-5 e autor do livro Decolando para o Futuro. Foi nomeado quadro de honra pela FGV por ter sido eleito por 5 anos consecutivos no ranking nacional de melhor professor de negociação. É PhD pela Florida University, Mestre em Gestão Empresarial pela FGV, MBA em Marketing pela FGV e Bacharel em Administração pela PUC-RJ. Possui curso de especialização em Negociação pela Harvard Law School.

Roberto Kanter – Área de Vendas

É especialista em Varejo e Serviço, com ênfase nas áreas de venda consultiva, ambiente competitivo, estratégia comercial e gestão de marketing integrada. Atua como professor de diversos cursos de MBA da FGV nas áreas de Marketing, Vendas, Empreendedorismo e Finanças e também como consultor do sistema empreendedor brasileiro, aplicando em seus clientes as mais atuais ferramentas de diagnóstico e gestão, fundamentadas em Design Thinking. É Mestre em Marketing Internacional pela UNLP, MBA em Marketing pela FGV, Especialista em Finanças pela PUC-RJ e Bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Luiz Becker – Área de Liderança

Há mais de 15 anos atua como professor de MBA e Pós-Graduação da FGV nos cursos de Gestão Empresarial, Gerenciamento de Projetos, Gestão em Saúde, Gestão de Pessoas e Gestão Financeira, Controladoria e Auditoria. Já proferiu palestras para mais de 100 mil pessoas em diversos seminários e congressos e é coautor dos livros Desenvolvimento de Equipes e Planejamento e Gestão Estratégica em Organizações de Saúde. Foi premiado no III Concurso de Experiências Inovadoras na Administração Pública Federal – Prêmio Hélio Beltrão – ENAP, em 1998 e recebeu o Prêmio Lions Educação 2013/2014. É Bacharel em Formação de Executivos e em Direito pela Universidade Estácio de Sá-RJ, com Pós-Graduação e Especialização em Políticas Públicas e Governo pela Escola de Governo da Universidade Federal do Rio de Janeiro e Especialista em Gestão da Qualidade pelas Fundações Cristiano Ottoni-MG e Dom Cabral-MG.

Marcia Tolotti – Área de Finanças Pessoais

Desde 2005 desenvolve ferramentas e métodos que utilizam conhecimentos da economia, psicanálise, psicologia e marketing, visando garantir resultados mais eficazes e uma real mudança de comportamento, ampliando os níveis de qualidade de vida. É coautora do livro Empreendedorismo – Decolando para o Futuro e autora dos livros O Desafio da Independência, financeira e afetiva, que já teve mais de 30 mil exemplares vendidos, e As Armadilhas do Consumo.

Alfredo Bravo – Área de Vendas

É Professor, Consultor e Palestrante na área de Vendas e um dos autores do livro Gestão Estratégica de Vendas. É doutorando em Administração pela Universidade Federal de Rosário, na Argentina, Mestre em Sistemas de Gestão pela Universidade Federal Fluminense (UFF), MBA em Administração de Empresas e Negócios pela FGV e Graduado em Administração de Empresas pela UFF.

Vera Cavalcanti – Área de Liderança

É profissional autônoma em atividades de Consultoria, Programas de Integração de Equipes e Treinamento Comportamental nas áreas de Liderança, Desenvolvimento de Equipes, Motivação e Comunicação Interpessoal para inúmeras empresas de médio e grande porte. Também é professora convidada da FGV nos programas de MBA, ministrando os módulos de Comunicação, Desenvolvimento de Equipes de Alto Desempenho, Liderança e Aspectos Comportamentais da Gestão de Pessoas. Conta com 18 anos de vivência na área de RH e é autora do livro Liderança e Motivação. É Mestre em Sistemas de Gestão pela Universidade Federal Fluminense, Psicóloga Organizacional com formação em Psicodrama pela Escola Moreniana de Psicodrama-RJ e em Coaching Executivo pelo Integrated Coaching Institute.

Sergio Bessa – Área de Custo e Preço

Ministra treinamentos para a alta direção das empresas, com foco no desenvolvimento da mentalidade estratégica e reflexiva em termos empresariais, e aprimorando o senso crítico a respeito das Tomadas de Decisões Estratégicas em ambientes de permanente competição, nacional e internacional. É Palestrante e Professor da FGV nas cadeiras de Administração, Controladoria e Finanças, de Custos para Tomada de Decisões e Formação de Preços, nos cursos de MBA em Marketing, em Direito Empresarial, Direito Tributário, em Gestão em Saúde, em Gestão de Projetos, de Gestão Empresarial, e de Finanças, Controladoria e Auditoria. É Administrador com MBA em Administração e Finanças e cursos de especialização em Administração de Empresas no Brasil e no Exterior. Mestre em Direito Empresarial, com especialização em Concorrência e Regulação de Mercado.

Jorge Passarelli – Área de Direito

É advogado especialista em práticas colaborativas e Professor do Curso de Direito Sanitário da FGV. Possui Mestrado em Direito pela FGV, Pós-Graduação em Direito do Consumidor pela EMERJ e Pós-Graduação em Direito Processual Civil pela FGV.

Luciano Vilaça – Área de Coaching

É preletor titular da B&B Gestão Pública e conferencista no Brasil e em outros países. Autor de vários livros. Trabalha com projetos e implantação de educação corporativa, presta consultoria e dá treinamentos em empresas e órgãos públicos na área de liderança, planejamento estratégico e gestão com pessoas. Também é fundador da SMART, empresa de desenvolvimento humano que trabalha com a promoção da felicidade e alto desempenho. É formado em Direito pela UFRJ, em Liderança pelo Haggai Advanced Leadership Institute-Singapura, em Negotiation and Leadership pela Universidade de Harvard e tem MBA em Gestão Empresarial pela FGV. É Psicólogo, Psicoterapeuta e Coach pela Graduate Scholl of Master Coaches, pós-graduado pela PUC-RJ, com especialização em Família e Casal. É mestrando em Business Administration da Florida Christian University e professor associado da Universidade Mackenzie e do MBA em Gestão Empresarial da FGV.

Sobre a GC-5 Soluções Corporativas

Fundada em 2014, a GC-5 Soluções Corporativas é uma consultoria de treinamentos corporativos, palestras e cursos de aperfeiçoamento, que conta com equipe de consultores renomados e professores doutores da Fundação Getúlio Vargas (FGV) nas áreas de negociação, vendas, marketing, empreendedorismo, liderança, gestão, inovação e design thinking. www.gc5.com.br

Fonte: CM Comunicação Corporativa