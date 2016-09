Clarisse é destaque como líbero do Vôlei Nestlé e elogia Camila Brait

A atleta exerceu a função nas vitórias do time de Osasco diante de São Cristóvão Saúde/São Caetano e Concilig/Vôlei Bauru e agradeceu a confiança do técnico Luizomar

Osasco, (SP) – Com 29 anos, a ponteira Clarisse vivenciou uma situação diferente em sua carreira nos dois últimos jogos do Vôlei Nestlé. Na véspera do confronto diante do São Cristóvão Saúde/São Caetano, Camila Brait machucou a mão esquerda durante um dos treinos e Clarisse foi a escolhida pelo técnico Luizomar para atuar como defensora. Ela entrou e, além de não comprometer, participou de forma positiva na vitória por 3 sets a 1. A atleta cearense voltou a exercer a função na última sexta-feira, quando o time de Osasco derrotou o Concilig/Vôlei Bauru, fora de casa, por 3 a 2. Clarisse avalia como positiva suas atuações e agradece Luizomar pela confiança depositada. “É uma responsabilidade enorme substituir a Brait. Ela é a melhor líbero do Brasil e me senti honrada pela confiança que o Luizomar depositou em mim. Tentei desempenhar da melhor forma possível e coloquei o máximo de energia. As meninas me apoiaram também. Acredito que toda equipe se ajudou e o saldo foi positivo pelas duas importantes vitórias que conquistamos”, afirma a ponteira. A jogadora passou por treinos específico e sentiu na pele as dificuldades dos trabalhos voltados para a posição. “Passei uma semana treinando como líbero e não é fácil. Antes eu achava que era mais tranquilo porque não precisava saltar, mas é ao contrário. No dia seguinte ao primeiro treino senti muitas dores. Até brinquei com a Brait de que estava toda dolorida. Por outro lado, foi bem divertido e abre uma nova porta para mim. Quem sabe em um futuro próximo não venha a jogar nesta função de forma efetiva. Essa posição requer muita responsabilidade”, ressalta Clarisse. Luizomar destaca as virtudes e a dedicação da ponteira. “A Clarisse é uma jogadora versátil e que nos ajudou bastante nos dois jogos que não pudemos contar com a Camila Brait. Ela trabalha bastante, se adaptou bem à função, teve boas atuações diante de adversários difíceis e contribuiu para que mantivéssemos a liderança do Paulista”, destaca o treinador. Com 14 pontos, o Vôlei Nestlé é o primeiro colocado e único invicto da competição. Na próxima rodada, o time de Osasco enfrenta o Sesi-SP, na sexta-feira (23), às 19h30, no ginásio José Liberatti. Histórico de Osasco no Paulista – O Vôlei Nestlé é o atual tetracampeão Paulista. O time de Osasco venceu Campinas, em 2012, o Sesi, em 2013, o São Cristóvão Saúde/São Caetano, em 2014, e o Sesi, em 2015. Além dos quatro títulos consecutivos, o clube detém a hegemonia na competição estadual, com 13 conquistas. O clube da cidade foi campeão nas edições de 1996, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2012, 2013, 2014 e 2015. Nutrindo os Sonhos dos Jovens – De olho no futuro e na nova geração do vôlei brasileiro, o Vôlei Nestlé reforçou o DNA de seu projeto ao firmar parceria com o Programa Global “Nutrindo os Sonhos dos Jovens”, lançado pela Nestlé na Europa em 2013 e que chegou ao Brasil no final de 2015. O time para a temporada 2016/17 apresenta uma mescla de atletas experientes com jovens que buscam espaço em um clube tradicional como Osasco. Jogadoras vitoriosas e consagradas como Carol Albuquerque, Dani Lins, Tandara e Camila Brait serão as mentoras das novatas. O programa está voltado para a capacitação de jovens para qualificá-los profissionalmente. Tabela do Campeonato Paulista Fase de classificação

26/08 – Vôlei Nestlé 3 x 0 São Bernardo – Osasco

02/09 – Renata Valinhos/Country 0 x 3 Vôlei Nestlé – Valinhos

06/09 – Pinheiros 1 x 3 Vôlei Nestlé – São Paulo

13/09 – Vôlei Nestlé 3 x 1 São Cristóvão Saúde/São Caetano – Osasco

16/09 – Concilig/Vôlei Bauru 2 x 3 Vôlei Nestlé – Bauru

23/09 – 19h30 – Vôlei Nestlé x Sesi – Osasco Canais:

