Brad Pitt comenta pedido de divórcio de Jolie: “triste”

“O que mais importa agora é o bem-estar de nossos filhos”, acrescentou o ator

20 set 2016

Depois de Angelina Jolie anunciar o pedido de separação de Brad Pitt por “diferenças irreconciliáveis”, o ator fez um comunicado para a revista “People” comentando como está se sentindo com a oficialização do divórcio, após 12 anos de relacionamento. “Estou muito triste com isso, mas o que mais importa agora é o bem-estar de nossos filhos”, declarou o artista, que entrou para a lista de famosos que se separam em 2016.

Brad Pitt disse que está muito triste com a decisão de Angelina Jolie sobre o divórcio

‘Peço para a imprensa para dar-lhes o espaço que merecem durante este tempo difícil’, acrescentou ele sobre a ex-mulher e seus seis filhos: Maddox, Pax Thien, Zahara, Shiloh Knox, e os gêmeos Knox Leon e Vivienne.

Foto: Getty Images / PurePeople

“Peço à imprensa para dar-lhes o espaço que merecem durante este tempo difícil”, acrescentou ele, nesta terça-feira (20), sobre a ex-mulher, que enfrenta um estado avançado de anorexia.

O motivo do término do relacionamento, que começou em 2004, seria por diversas discussões entre o casal sobre a criação dada por Brad aos seis herdeiros Maddox (15), Pax Thien (12), Zahara (11), Shiloh Knox (10), e os gêmeos Knox Leon e Vivienne, de 8 anos. “A decisão foi tomada para a saúde da família. Ela não vai fazer comentários e a família pede privacidade nesse momento”, disse Robert Offer, representante da atriz em um comunicado.

Apesar de Jolie ter alegado não existir uma terceira pessoa, Marion Cotillard foi apontada como pivô da separação. O romance entre os atores teria começado durante as filmagens do longa-metragem “Allied”, em Londres. É o que afirma um fonte do site “Page Six”: “Ela contratou um detetive porque sentiu que estava sendo enganada enquanto o marido estava no set de filmagem. Essa foi a gota d’água”.

(Por Rahabe Barros )

