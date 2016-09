Homem é preso após matar mulher e registrar desaparecimento

Diego Torres

Correspondente em Belo Horizonte (MG)

20 set 2016

Juliano Ribeiro Pinheiro, de 34 anos, foi preso depois de cometer o crime que tinha tudo para ser um roteiro de filme. Depois de matar a então companheira, Eliane Braz da Silva, que trabalhava como garota de programa, Juliano foi até uma delegacia registrar um boletim de ocorrência pelo seu desaparecimento. Para a polícia, ele matou Eliane com uma pancada na cabeça. A perícia encontrou vestígios do sangue da vítima no carro dos dois.

O caso ocorreu em março deste ano em Betim, mas a prisão de Juliano só foi informada pela Polícia Civil de Minas Gerais nesta terça-feira (20). Ele estava foragido desde então. O corpo de Eliane foi encontrado abandonado em um carro às margens da BR-262 semanas depois do crime.

O delegado que apura o crime informou que desde 2011, oito registros de ameaças e agressões foram feitos contra ele. A motivação para o crime, segundo a Polícia, pode ter sido o término do relacionamento entre os dois. Eliane não queria mais manter o casamento, mas Juliano vivia do que sua companheira ganhava com o trabalho.

Esse é o terceiro caso de violência envolvendo casais com maior repercussão na Região Metropolitana de BH nos últimos dias.

No dia 7 de setembro, o estudante de Medicina Henrique Papini, de 22 anos, foi espancado na saída de uma boate na capital mineira. A polícia prendeu o ex-namorado da garota que estava com a vítima, identificado como Rafael Bicalho, de 19 anos.

Em depoimento à polícia ele afirmou ter dado apenas um chute no estudante. Henrique foi levado em estado grave com traumatismos na face e no crânio, mas já teve alta médica e está se recuperando em casa. Rafael permanece preso.

Poucos dias depois, na Região da Pampulha, Antônio dos Santos invadiu na madrugada do dia 17, o apartamento onde sua ex-esposa morava e matou Guilherme Veisac. O tiro acertou o tórax de Guilherme. A mulher não foi acertada com os tiros e Antônio continua foragido desde o assassinato.

