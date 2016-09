O voto do analfabeto, conquista do eleitor em 1986 As eleições municipais de 15 de novembro 1986 foram realizadas com uma novidade polêmica, contida na Emenda Constitucional número 25: o voto do analfabeto. Após debates que duraram meses entre juristas e políticos a favor e contra, pela primeira vez no regime republicano do Brasil os cidadãos que não sabem ler e escrever conquistavam o direito de votar. Venceu a … Leia mais.